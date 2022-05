El director general del Seguro Social, Zoé Robledo, informó los avances del Plan de Salud para el Bienestar en los estados de Nayarit y Tlaxcala.

En Tlaxcala 238 trabajadores de la salud iniciaron el proceso de contratación para obtener una base de IMSS-Bienestar.

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, informó que en el estado de Nayarit el programa IMSS-Bienestar lleva un avance del 87 por ciento con la operación de 13 de 15 hospitales y 300 de 343 clínicas de Primer Nivel de atención.

Durante la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional, Zoé Robledo explicó que los dos hospitales que hacen falta: el de la Mujer de Tepic, y el Integral de Tuxpan, aún están en construcción y remodelación, en el caso del de Tuxpan, que sufrió daños por los huracanes de 2018, “ya se está trabajando para que esté listo hacia el último trimestre de este año”.

El director general del Seguro Social expuso que el Hospital de Puente de Camotlán, municipio de La Yesca, inició operaciones en marzo de 2008, pero nunca tuvo médicos especialistas, a pesar de contar con 12 camas censables, seis no censables, un quirófano, una sala de expulsión y una de recuperación, sólo se realizaban Consultas de Medicina General y Estomatología.

Abundó que con la entrada del programa IMSS-Bienestar a partir del 1 de abril de 2022 este nosocomio empezó a brindar atención de Medicina Familiar, Urgencias, Médico Quirúrgicas, Cirugía General, Ginecología y Obstetricia, Medicina Interna, Pediatría Médica y Anestesiología.

Zoé Robledo destacó que el pasado 5 de mayo, después de 14 años, se dio la primera cirugía en el Hospital de Puente de Camotlán, fue una plastía inguinal derecha a una paciente de 12 años, y a partir de esta intervención se han realizado otras.

“Esto lo que demuestra es que muchas veces se pensaba que está el hospital y entonces están todos los servicios. Sí está el hospital, pero no hay médicos, sí está el hospital hay médicos, pero no hay insumos o no está bien el equipamiento, entonces simplemente es un edificio que no ayuda a la salud de las personas o ayuda de manera marginal”, dijo.

En materia de personal de salud, dijo que se tiene una meta de basificar a 830 trabajadores que estaban contratados de manera eventual y a la fecha 602 se les ha contratado, lo que representa un avance del 73 por ciento.

El director general del Instituto añadió que con el programa IMSS-Bienestar se implementó el Sistema de Abasto Institucional, en donde se ordenan almacenes, se amplían farmacias, se hacen cálculos de promedios mensuales y se tienen reportes semanales sobre surtimiento de recetas, y en el caso de Nayarit es de 90.6 por ciento.

Salud materna y perinatal

Por otra parte, Zoé Robledo felicitó a las 35 millones de mamás mexicanas por el Día de las Madres, y comentó que en México nacen todos los días 4 mil 383 niñas y niños.

Detalló algunos elementos que aportan a la salud materna y perinatal el programa de Fortalecimiento y el Plan de Salud para el Bienestar, cuya prioridad es disminuir las muertes maternas.

Expuso que uno de los casos es el Hospital de la Mujer de Tepic, que con la intervención del IMSS, del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), Secretaría Salud y el gobernador Miguel Ángel Navarro, se avanza en la construcción y equipamiento, a fin de otorgar a las mujeres un espacio seguro y de alta especialidad.

Dijo que el monto de inversión es de 298 millones de pesos, tendrá 30 camas y se tiene considerada su puesta en marcha, en una primera etapa, en julio de este año. Posteriormente, se continuará con la integración de auditorios y otros servicios.

Zoé Robledo agregó que en maternidad y transformación se fortalecen las salas de expulsión, ubicadas dentro del área de Tococirugía, tienen características similares a las de un quirófano, están destinadas y equipadas para atender el periodo expulsivo del trabajo de parto.

Indicó que para lograr esto, se requiere de inmobiliario, equipo e infraestructura específica, y para ello se trabajó con una inversión de 219 mil pesos a fin de lograr partos seguros, humanos y que respeten los derechos de los padres en las salas de expulsión de los Hospitales Rosamorada, San Francisco, Ixtlán del Río, Santiago Ixcuintla y Puente de Camotlán.

Puso a disposición de la población de Nayarit el teléfono 800 95 32 213 para que la población sin seguridad social reporte situaciones relacionadas con la atención médica, medicamentos sin surtir o aspectos de la infraestructura, en donde se identifica a la persona con nombre y CURP, se refiere la unidad que tiene el problema, se tipifica la situación y se atiende el reporte a través de un folio para darle continuidad.

Proceso de contratación de trabajadores de salud en Tlaxcala

En otro tema, refirió que en el Centro Vacacional de la Trinidad, 238 trabajadores de la salud iniciaron el proceso de contratación para obtener una base de IMSS-Bienestar: 72 médicos con una antigüedad de 4 a 13 años, 131 enfermeras con antigüedad de 3 a 11 años, y 35 paramédicos con antigüedad de 3 a 11 años, plazas que serán otorgadas el próximo 13 de mayo de 2022.

Informó que en Tlaxcala se continuará con el proceso de reclutamiento del personal de la salud y se hará una visita al nuevo Hospital General del 13 al 15 de mayo.

Agregó que en Durango se tendrá una sesión de trabajo en el Hospital General de Gómez Palacio el próximo 14 de mayo; en Sonora se trabajará para revisar el componente de salud de los Planes de Justicia para Cananea y Pueblos Yaquis del 18 al 19 de mayo; y en Zacatecas se pondrá en operación el 1 de junio el Hospital de la Mujer de Fresnillo.