El Instituto Electoral del Estado de Campeche (IECM) determinó procedente otorgar una medida de protección a Layda Sansores, candidata de la coalición Juntos Haremos Historia (Morena-PT), luego de que la contendiente a la gubernatura de Campeche levantará una queja en contra de Elíseo Fernández, de Movimiento Ciudadano, por un video difundido a través de su perfil de Facebook, en el que se insulta y menosprecia a la candidata.

El IECM determinó que las expresiones que utilizó el candidato en el video refieren a una discriminación en razón de género y edad, pero al no representar una amenaza física, sólo le prohibió al candidato de Movimiento Ciudadano realizar conductas de intimidación o molestia contra la candidata o personas relacionadas con ella; también indicó que quedan prohibidas las publicaciones discriminatorias ya sea posteadas por él o a través de un tercero en contra de Sansores.

“Se solicita se abstenga de realizar manifestaciones, expresiones o difusión de mensajes o imágenes, en las que se refiera de manera directa o indirecta a la presunta víctima de manera denostativa, o relacionada con adjetivos que afecten su esfera política, profesional, personal o como mujer de la C. Layda Elena Sansores San Román”, se indica en el acuerdo JGE/139/2021.

En el video, Fernández utiliza expresiones como “me sorprendió verla tan distinta a como se ve en sus espectaculares, me sorprendió verla tan distinta a como me habían dicho que era, evidentemente pues la señora ya, está cansada” y “ya no está en edad de gobernar un Estado”.

Ante estas conductas, el IECM ordenó a Elíseo Fernández retirar la publicación de su perfil en la red social, en un plazo no mayor a las 12 horas.

Hasta este momento, el video continúa siendo visible en la plataforma de Facebook.

El candidato ha sido acusado con anterioridad de promover violencia política de género contra Layda Sansores. En su momento, el IECC ordenó a Fernández eliminar de sus redes sociales una fotografía en la que hacía alusión de una forma denostativa a la candidata a la gubernatura de Campeche por la coalición Juntos Haremos Historia.

Y se le solicitó al candidato abstenerse de “realizar manifestaciones, expresiones o difusión de mensajes o imágenes, en las que se refiera de manera directa o indirecta” a Sansores.