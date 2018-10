Diputados de las fracciones parlamentarias de PRD, PAN, Movimiento Ciudadano, Verde Ecologista, Morena y Partido del Trabajo cuestionaron de manera insistente al secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, sobre la actuación de la dependencia a su cargo en el caso del socavón del Paso Exprés, además de los contratos otorgados a la empresa OHL y Grupo Higa por la dependencia.

En su comparecencia ante la Cámara de Diputados como parte de la glosa del sexto y último informe del presidente Enrique Peña Nieto, el secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT) respondió a los cuestionamientos de los legisladores como Víctor Manuel Pérez Díaz (PAN) quien calificó como “mala” la gestión de Ruiz Esparza y le solicitó declarar cuál fue su participación en el socavón de la carretera México-Cuernavaca en donde murieran dos personas.

“En examen de conciencia, si usted quiere de consciencia institucional, recuerde que está bajo protesta de decir verdad, ¿se declara culpable o inocente de lo que sucedió en el socavón de la autopista México-Cuernavaca?”, inquirió el legislador.

Ruiz Esparza arguyó en respuesta que, ante los hechos suscitados el 12 de julio del 2017, fue el único funcionario público que afrontó el caso.

“Sí les quiero decir con toda claridad que fui el único que salió a atender el tema, fui el único que atendió a los vecinos, fui el único en un momento dado que atendió a la gente lastimada (...) Yo creo que en este caso no soy yo el que me debo declarar culpable o inocente, debe ser la autoridad legal la que determine si alguien tiene responsabilidad sobre algo o no la tiene. En este caso, repito, es un caso juzgado y en este caso creo que se debe de aclarar a la luz de lo que dijo la Comisión Nacional de Derechos Humanos”, dijo.

Posteriormente el diputado del Verde Ecologista, Óscar Bautista Villegas, inquirió al secretario de Estado sobre si hasta el momento se ha indemnizado a la familia de las personas que perdieron la vida al caer por el socavón y si la obra contó con un proyecto ejecutivo.

Ruiz Esparza aseguró que la indemnización de la familia se otorgó desde hace nueve meses, en tanto que, sobre el proyecto ejecutivo de la obra, el funcionario federal aseveró que siempre existió.

En otro tema, el diputado de Morena, Víctor Manuel Pérez Díaz, cuestionó al secretario de Comunicaciones sobre sus supuestos nexos con el Grupo Higa y la empresa OHL, inmiscuidas en la investigación periodística de La Casa Blanca.

“Yo les quiero decir que estas dos empresas que se mencionaron aquí, Higa no tiene ningún contrato con la secretaría, que se dice, son las favoritas, ningún contrato. Y OHL tiene dos de 5,000 contratos y de 17,000 licitaciones. Les pido sean tan amables de registrarlo porque son datos que les son útiles a ustedes, señoras y señores diputados”, dijo en respuesta.

El secretario compareció por casi seis horas ante una Cámara de Diputados que lució a partir de la mitad de la comparecencia del secretario con sólo alrededor de un tercio de las curules ocupadas.

