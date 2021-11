El gobierno de la Ciudad de México dio a conocer la renuncia de Paola Félix Díaz como titular de la Secretaría de Turismo local.

Por medio de una tarjeta informativa, se detalló que la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, aceptó este sábado la petición.

“Los principios de la austeridad republicana son fundamentales para el Gobierno capitalino, por lo que refrenda su compromiso con la honradez y transparencia”, remarcó el comunicado.

En redes sociales Paola Félix informó que presentó su renuncia, esto derivado de que surgieron versiones de que se encuentra detenida en Guatemala.

“Me encuentro en Guatemala en un evento social al que fui invitada. Viajé en un vuelo privado, es falso que haya sido detenida y es falso que el vuelo lo pagó un proveedor, No he cometido ninguna actividad ilícita pero he decidido poner a disposición de Claudia Sheinbaum mi renuncia”, publicó.

Cabe recordar que a finales de septiembre pasado, la líder del Ejecutivo local hizo saber que designó a Paola Félix Díaz como nueva secretaria de Turismo en sustitución de Carlos Mackinlay.

Anteriormente estaba como titular del Fondo de Promoción Turística de la Ciudad de México.