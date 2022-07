La Fiscalía General de la República (FGR) aseveró que hasta junio de este año logró abatir en un 99.84% el rezago de 180,481 investigaciones que tenía rezagadas desde diciembre del 2018.

Mencionó que a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), en cuanto al sistema penal acusatorio, al 30 de noviembre de 2018 se contaba con 61,400 carpetas de investigación en archivo temporal, de las cuales al 30 de junio de 2022 se logró una reducción de 99.38 por ciento.

Respecto a las carpetas de investigación en trámite, en noviembre de 2018 se contaba con 28,228 expedientes, de los cuales logró un avance del 98.20 por ciento.

La FGR destacó que aproximadamente el 13% de los asuntos determinados -unos 35,000 expedientes- fueron judicializados y generaron “miles de condenas en contra de los imputados o están en proceso de ello”.

“Los expedientes que se encuentran en trámite son por las acciones de defensa de los imputados o por la no localización de testigos, comparecencias pendientes de víctimas u ofendidos a pesar de la búsqueda, no se aportan las pruebas, diligencias en el extranjero no realizadas por la autoridad de esos países, así como la complejidad de las investigaciones o porque son asuntos imprescriptibles”, sostuvo.

Finalmente, la FGR indicó que a través de la FECOR ha trabajado para lograr la meta de concluir las investigaciones recibidas al 100% y se está próximo a ello; “asimismo, se trabaja en los casos más recientes para investigarlos conforme a derecho y en menor tiempo que antes”.