El presidente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, exigió a las autoridades federales correspondientes ejecutar las órdenes de aprehensión en contra de Javier Duarte de Ochoa, exgobernador de Veracruz, y de los funcionarios relacionados con actos de corrupción que no tienen nombre’’ como la aplicación de medicamentos caducos o alterados a niños veracruzanos durante su mandato.

Que se cumpla puntualmente el Estado de derecho en el país’’.

En su mensaje durante la LXI sesión ordinaria del Consejo Político Nacional del PRI, que mandata a la dirigencia del partido emitir la convocatoria para la realización de la XXII Asamblea Nacional en la primera semana de agosto próximo y construir la propuesta común para México’’, el michoacano aseguró que su partido habrá de retener los gobiernos del Estado de México, Coahuila y Nayarit, que se disputarán el próximo 4 de junio.

Las grotescas coaliciones entre el PAN y el PRD, dijo, están en estado de descomposición.

Que se oiga fuerte y claro. Que se acallen los rumores. En las elecciones para gobernador en el 2017, los priístas ganaremos tres de tres’’.

En los comicios en puerta, aseguró, el PRI enfrenta a un PRD desahuciado, a un PAN blando y rancio, y al engaño mesiánico de Morena, que no ha cambiado en absolutamente nada.

El 2017 será el año del regreso del PRI. En el 2017 se vivirá nuestra contundente victoria. En su alocución, Ochoa Reza hizo una reflexión personal’’ sobre el caso de su ex correligionario Duarte, expulsado de las filas del PRI cuando ya se había dado a la fuga, tras solicitar licencia al cargo de gobernador de Veracruz.

Yo toco madera porque no me quisiera nunca imaginar que mi hija Sofía María, mi hijita, se enferme y yo la lleve a un hospital y resulta que, tiempo después, me enteré que el medicamento que no la alivió fue producto de que estaba vencido o de que estuvo alterado por el enriquecimiento ilícito de un funcionario público.

Como padre de familia no lo puedo aceptar. No podría permitir que una hija fuera afectada por la sinverguenzada de un corrupto. Y por esa razón, porque no aceptó en términos éticos que algo pase, en términos políticos nunca permitiré que esa corrupción manche a nuestro partido’’, expresó.

De entre los consejeros asistentes reunidos en el auditorio Plutarco Elías Calles de la sede nacional tricolor, se escuchó una voz: ¡Que se haga justicia, presidente! ¡Limpiar al partido es lo que se necesita! ¡No más corruptos!’’.

