La implementación del 911 como número telefónico único a nivel nacional para atender llamadas de emergencias forma parte de los esfuerzos que el Estado mexicano despliega en beneficio de la sociedad, afirmó el presidente Enrique Peña Nieto.

En presencia de Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación; Alejandro Martí, presidente de la asociación civil México SOS, y de los gobernadores de 12 entidades federativas, incluido Eruviel Ávila, mandatario del Estado de México y anfitrión, entre otros invitados, el presidente de la República narró que ya probó y que sí sirve el nuevo número del servicio de emergencias.

Yo he decidido probarlo desde mi número celular y desde el número de la oficina llamé y simplemente dije: ‘Estoy haciendo una prueba’. Les dije: ‘Les habla el presidente de México’, no sé si me lo creyeron, ‘pero estoy probando que este número realmente me lleve a un Centro de Atención de Emergencia’. Y sí funciona .

La aclaración del presidente arrancó risas a los presentes.

Comentó que, con toda honestidad , cuando hace ya casi tres años anunció la operación de la nueva herramienta pensé que se trataba de algo más fácil de alcanzar, que simplemente un decreto nos pondría en oportunidad de hacerlo muy rápido. Y no fue así .

Pero hoy el 911 ya es una realidad, refirió, y opera a través de 194 centros de atención.