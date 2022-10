En 79 municipios de alta o muy alta marginación del país 352 médicas y médicos especialistas cubanos brindan sus servicios

El director general del IMSS, Zoé Robledo, informó que el 13 de octubre arribarán 84 más, para llegar a un total de 436.

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, informó que ha arribado al país 352 médicos y médicas especialistas provenientes de Cuba, quienes han sido ubicados en 79 municipios de nueve entidades en regiones y jurisdicciones sanitarias que tienen alta o muy alta marginación, o en hospitales con vacancias que llevaban años sin cubrirse.

Durante la conferencia de prensa que encabezó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en Palacio Nacional, Zoé Robledo indicó que el convenio de colaboración con el Ministerio de Salud de Cuba ha permitido tener médicos y médicas especialistas en hospitales de difícil cobertura.

“Había un verdadero velo, no se quería ver que no había médicos y médicas en diferentes turnos, no solo en los hospitales de los centros de las ciudades, sino sobre todo en estas localidades más apartadas”, enfatizó.

Detalló que la distribución por estados de los médicos especialistas es en Nayarit, con 92; Colima, 55; Campeche, 54; Baja California Sur, 30; Zacatecas, 10; Sonora, 17; Oaxaca, 61; Veracruz, 7, y en Tlaxcala, 26.

Zoé Robledo indicó que el 13 de octubre arribarán 84 médicos especialistas más, para llegar a un total de 436. Agradeció al Ministerio de Salud y a la Agencia de Servicios de Salud de Cuba “por el apoyo para esta histórica colaboración entre dos naciones”.

Avances del Plan de Salud IMSS-Bienestar

Por otra parte, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, informó que el Plan de Salud IMSS-Bienestar opera en su totalidad en los estados de Nayarit, Tlaxcala y Colima, se cuenta con una cobertura de médicos especialistas del 100 por ciento en las dos primeras entidades y del 95 por ciento en la última; y se avanza en las obras de rehabilitación en infraestructura.

Durante la conferencia de prensa que encabezó el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, desde Palacio Nacional, Zoé Robledo indicó que desde el 1 de abril en Nayarit el programa está en 13 hospitales, cuatro Unidades de Especialidades Médicas y 292 Centros de Salud; se capacitó a todo el personal, se cuenta con todos los médicos especialistas que requiere la entidad y se tiene un indicador del 97 por ciento de médicos generales y personal de Enfermería.

Expuso que en infraestructura se han rehabilitado 15 hospitales y de las 219 unidades de Primer Nivel se tienen un avance del 80 por ciento. Precisó que hay obras restantes que iniciarán el 17 de octubre, cuya inversión es de 237 millones de pesos.

En cuanto a abastecimiento, dijo que se alcanzó un promedio semanal del 98.66 por ciento de recetas surtidas. Además, está el proceso de adquisición de 4 mil 330 piezas de equipo médico por 194 millones de pesos para el Primer Nivel, para ello ayer se tuvo el fallo exitoso en 13 de 17 partidas; y para el Segundo Nivel están en proceso de adquisición 2 mil 451 piezas por un monto de 475 millones de pesos.

Zoé Robledo añadió que en Nayarit al tener instalado el sistema de administración de insumos en todas las unidades de IMSS-Bienestar, en Primer y Segundo Nivel, se puede reportar el avance en recetas surtidas completas, parciales y negadas; al cierre de septiembre se pasó de 87.89 a 95.99 por ciento de recetas surtidas.

En cuanto a Tlaxcala, el director general del Seguro Social destacó que IMSS-Bienestar está presente en 10 hospitales y 195 Centros de Salud, todo el personal está capacitado, hay un 95 por ciento de cobertura de médicos especialistas y 87 por ciento de médicos generales y personal de Enfermería.

Indicó que se han rehabilitado 10 hospitales y se trabaja en 50 unidades de Primer Nivel, con un avance del 60 por ciento, lo cual representa una inversión de 157 millones de pesos.

Añadió que en abastecimiento se está por arriba del 92 por ciento de recetas surtidas, y en cuanto a equipamiento, están en proceso de adquisición 2 mil 855 piezas de equipo por 66.4 millones de pesos para el Primer Nivel, y mil 351 equipos de Segundo Nivel, por un monto de 230 millones de pesos.

El director general del IMSS refirió que en Colima hay presencia en cinco hospitales, un Centro de Hemodiálisis y 132 Centros de Salud, con una cobertura del 100 por ciento de médicos especialistas y 98 por ciento de capacitación en el Primer Nivel y completa en el Segundo Nivel de atención.

Indicó que en obras de infraestructura, se han invertido 130 millones de pesos para la rehabilitación de cinco hospitales, que ya han sido concluidas, y para 64 unidades de Primer Nivel con un avance del 60 por ciento, con trabajos que iniciaron en la segunda etapa ayer 3 de octubre. Abundó que el abasto se reporta un 95.1 por ciento de recetas surtidas y están en proceso de adquisición 3 mil 606 piezas de equipo médico.

Por otra parte, el director general del IMSS explicó el componente del programa de Acción Comunitaria de IMSS Bienestar, que establece un vínculo entre la atención de servicios médicos y la comunidad.

Precisó que se integraron Comités de Salud donde participan grupos de ocho personas interesados en la salud de la comunidad y que realizan actividades comogestión de recursos, obras para mejorar o solucionar problemas y acciones de saneamiento ambiental.