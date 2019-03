La próxima elección extraordinaria de gobernador en Puebla no presiona la investigación sobre la caída del helicóptero que causó la muerte de Martha Erika Alonso, gobernadora constitucional de aquel estado, y de su esposo el senador Rafael Moreno Valle, ambos de filiación panista, así como de dos pilotos y un asesor del legislador.

Javier Jiménez Espriú, secretario de Comunicaciones y Transportes, informó, tras una reunión privada con los integrantes de la Comisión Especial de la Cámara de Senadores, que da seguimiento a los hechos ocurridos el 24 de diciembre en Puebla, que el dictamen de la investigación del siniestro aéreo podría conocerse “antes de un año”.

En respuesta a las declaraciones de Marko Cortés, presidente nacional del PAN, quien dijo que el gobierno federal mantiene un “silencio incriminatorio” y que hay sospechas de tipo político al respecto, el funcionario afirmó que el panista “seguro no ha estado informado” porque “no hemos guardado silencio y menos incriminatorio”.

Lo que no puede hacer el gobierno mexicano, precisó, es pedir a los investigadores de accidentes, internacionales, que actúen con premura “porque hay un momento político delicado; no podemos presionarlos”.

“No podemos, en un asunto tan serio, técnico, decirles ‘saben que tenemos una presión política porque el presidente de tal partido está haciendo declaraciones inconvenientes’”.

A la pregunta de si descarta que la elección en puerta en Puebla meta presión a la investigación en curso, fue claro:

“No puede ser presión. No podemos distorsionar toda una metodología, que no es nuestra, es de carácter internacional; los accidentes aeronáuticos son muy delicados. No se puede meter ruido a una investigación que tiene que ser químicamente pura en el aspecto técnico”, expuso.

E insistió en que se hará “un dictamen, cuando esté listo; no haremos ninguna hipótesis”.

La senadora panista Nadia Navarro, presidenta de la comisión especial, informó que como resultado del encuentro con Jiménez Espriú y con Carlos Morán Moguel, subsecretario de Transportes, se acordó citar a comparecer a Gilberto Higuera, fiscal general de Puebla.

La fiscalía poblana, de acuerdo con el titular de la SCT, realiza su propia investigación del siniestro aéreo.