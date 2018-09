El pasado 28 de agosto, un día antes de que se realizara la sesión constitutiva del Congreso de la Unión, el coordinador de los diputados federales del PVEM, Arturo Escobar y Vega, anunció que su alianza de 12 años con el Revolucionario Institucional finalizaba, por lo que a partir del 1 de septiembre serían un partido independiente. Sin embargo, en el Senado, la historia era diferente, pues quien fuera nombrado como líder de los senadores, Manuel Velasco, aseveró que no habría ruptura con el PRI. Dividido, sin aliados, con una de las bancadas más pequeñas en los últimos años y con un coordinador que pedirá licencia, es como llega el Partido Verde al inicio de la LXIV Legislatura.

El PVEM será la octava fuerza política en la Cámara de Diputados donde tendrá una bancada de 16 legisladores, lo que representa 58% menos de escaños respecto al pasado trienio donde obtuvo 38. En el Senado su fracción estará integrada por seis legisladores, uno menos que en el 2012.

Sólo en la Cámara de Diputados logró una posición en la mesa directiva, Lyindiana Bugarín se quedó con una de las ocho secretarías. En el Senado no tendrá.

Carlos Alberto Puente, dirigente nacional de ese partido, informó que serían Manuel Velasco Coello y Arturo Escobar y Vega los coordinadores de las fracciones legislativas en el Senado y en la Cámara de Diputados, respectivamente. Recién nombrados, ambos líderes fueron nota.

Escobar afirmó que la alianza que sostenían con el PRI terminaba el pasado 28 de agosto, por lo que a partir del 1 de diciembre, serán un partido más independiente. “En cuanto a alianzas, nuestra alianza legislativa con el PRI culmina el día de hoy”.

En tanto, el designado como coordinador de los senadores del Vede, solicitó licencia a su cargo como gobernador de Chiapas para así asumirse como legislador; sin embargo, después de haber tomado protesta, Velasco Coello informó que en los próximos días hablaría con los integrantes de la Mesa Directiva del Senado a fin de separarse de su responsabilidad y regresar a Chiapas a retomar su cargo como gobernador el cual finaliza el 8 de diciembre. Velasco refirió que su intención está apegada a la ley .

Una alianza que terminó

Desde hace 12 años, el PVEM mantenía una alianza electoral con el PRI, la cual le permitió incluso ganar su primera gubernatura, Chiapas.

De acuerdo con Jorge Emilio González, diputado federal del PVEM, la decisión de no continuar aliado al PRI no es una ruptura con esa fuerza política; sin embargo, dijo, sucede que el Verde regresa a ser un partido independiente que ya no tiene la necesidad de apoyar el proyecto del PRI.

Adelantó que su bancada apoyará al gobierno del próximo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

