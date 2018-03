Dolores Padierna Luna informó que asumirá la coordinación del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el Senado, como lo establece el resolutivo del Comité Ejecutivo Nacional de ese instituto político.

Dijo que será la coordinadora temporal de la bancada, hasta en tanto se resuelve jurídicamente la impugnación del senador Miguel Barbosa Huerta a la decisión del partido, que lo removió de esa posición por manifestar su apoyo abierto a Andrés Manuel López Obrador.

Yo no quiero hacer ningún debate público, yo no quiero lastimar al partido, yo respeto mucho a Miguel, ha sido siempre mi amigo y lo he apoyado siempre en todo, pero necesitamos que el partido esté dedicado a lo que debe estar en el terreno legislativo, no en cuestiones políticas, a nosotros no nos corresponde definir ni candidaturas, los tiempos electorales no son nuestra materia .

Padierna Luna expuso que el partido del sol azteca atraviesa por una etapa de inestabilidad, pero dijo que la elección de un nuevo coordinador del PRD en la cámara alta no se hará de manera unilateral, sino con el consenso de todos los senadores de la fracción.

La legisladora federal precisó que los senadores que no pertenecen al grupo parlamentario, podrán quedarse en él, pero comprometerse a trabajar con el PRD.

