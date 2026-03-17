Actividad industrial cayó 1.1% en enero

En enero del 2026 la actividad industrial que se desarrolla en territorio mexicano retrocedió 1.1% en comparación con diciembre, con lo que interrumpió la moderada recuperación con la que terminó el último trimestre del 2025, mostraron cifras publicadas este viernes por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi).

En su comparación interanual, la variable exhibió una reducción marginal de 0.1%, de acuerdo con el Indicador Mensual de la Actividad Industrial (IMAI) que elabora el Inegi.

De forma desglosada, el descenso mensual –que fue el mayor desde diciembre del 2024 (-1.3%)– obedeció a una caída generalizada en los cuatro pilares de la actividad industrial.

A la cabeza figuró el renglón de electricidad, gas y agua, que descendió 1.9% (+1.0% anual). En tanto, la minería, la construcción y la manufactura, mostraron, cada una, una retracción de 1.1 por ciento.

En esta dinámica, llamó la atención la trayectoria de la construcción, ya que había sido el motor de la discreta reactivación de la actividad industrial al cierre del 2025, tanto en su vertiente de edificación, como de obras de ingeniería civil.

Esta última, ligada principalmente a la obra pública, se reactivó con relativa fuerza en octubre, noviembre y diciembre, coincidiendo con la activación de proyectos ferroviarios de transporte de pasajeros del gobierno federal en el Bajío y en el norte del país.

En enero, tanto la edificación como las obras de ingeniería civil tuvieron caídas de 2.0% y 0.7%, respectivamente.

En cuanto a la manufactura, que es la columna vertebral de la actividad industrial en México, se ligaron dos meses a la baja, observándose retrocesos en 12 de las 21 ramas de actividad que monitorea el IMAI.

Los 10 más pronunciados fueron: derivados del petróleo (-11.1%); industrias metálicas básicas (-7.0%); insumos textiles y acabado (-3.9%); fabricación de equipo de transporte (-2.5%); fabricación de prendas, excepto de vestir (-2.1%); accesorios y aparatos eléctricos (-1.6%); fabricación de equipo de cómputo (-1.2%); fabricación de maquinaria y equipo (-1.0%); industria de la madera (-0.4%); e industria del papel (-0.4 por ciento).

Cabe recordar que en 2025 la actividad industrial se contrajo 1.3% e hiló dos años en retroceso, lo que no ocurría desde el 2008-2009 (dejando de lado el período 2019-2020). A su interior todos los componentes se debilitaron: minería (-6.5%); electricidad, gas y agua (-0.3%); construcción (-1.0%); y manufactura (-0.5 por ciento).