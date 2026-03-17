Salud CDMX confirma dos muertes y 576 casos de sarampión

Una niña de siete meses de edad, que no estaba vacunada contra el virus, murió el pasado día 9 por sarampión en la Ciudad de México; es la segunda persona fallecida en la capital del país a causa de la enfermedad altamente contagiosa.

“Es una niña de 7 meses que tuvo sepsis, neumonía, y el Comité dictaminó que fue por causa de sarampión; no estaba vacunada’’, informó Nadine Gasman Zylbermann, secretaria de Salud de la Ciudad de México.

En conferencia de prensa encabezada por Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, la funcionaria confirmó que se investiga un fallecimiento adicional para dictaminar si fue causado por sarampión.

Gasman Zylbermann precisó que hasta ayer se habían confirmado 576 casos de sarampión en la capital del país; del total, 69% no tenía antecedente vacunal.

“A la fecha tenemos en la Ciudad de México 576 casos confirmados de Sarampión. Hay dos defunciones confirmadas y dictaminadas y una defunción más está en proceso de investigación y dictaminación’’, afirmó.

Del total de casos confirmados 530 corresponden al año en curso y el resto fueron detectados durante 2025.

A manera de ejemplo de por qué es tan importante el gran esfuerzo que está haciendo el gobierno capitalino para acercar las vacunas a la población, refirió que 69% de los casos confirmados de sarampión con prueba científica no tienen antecedentes vacunales.

Desde el pasado 8 de febrero, cuando se anunció la campaña masiva de vacunación, precisó, en la Ciudad de México se han aplicado 880,568 dosis de vacunas contra la enfermedad de sarampión.

Entre el 9 y 15 de marzo se aplicaron 94,803 dosis de vacuna, amplió, y aseguró que la campaña de inoculación continuará por lo que insistió en convocar a la población de la Ciudad de México a acercarse a los módulos y revisar su ubicación a través del código QR.

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