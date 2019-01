Con el pasar de los años, el robo de combustible se ha esparcido por el país y ha llegado también a la Ciudad de México, en donde el ilícito ha crecido en cuanto al número de tomas clandestinas que se han concentrado especialmente en las alcaldías de Tlalpan, Gustavo A. Madero y Azcapotzalco.

De acuerdo con información de Pemex, entre el 2000 y el 2008 no se registraron tomas clandestinas en la capital. Fue hasta el 2009 cuando la petrolera encontró por primera vez tomas clandestinas por donde los delincuentes hurtan el combustible que se transporta por los ductos.

En dicho año fueron cuatro tomas; tres de ellas se encontraron en la entonces delegación Azcapotzalco y una más en Miguel Hidalgo.

En el 2010, la petrolera tuvo conocimiento de dos tomas clandestinas en la Ciudad de México, de acuerdo con información que entregó a un ciudadano mediante respuesta a una solicitud de información, cuyo folio es: 1857200263717.

En ese año, una de las tomas fue encontrada en la delegación Azcapotzalco y otra en la Gustavo A. Madero. En el 2011, fueron también dos tomas clandestinas, ambas ubicadas en la delegación Iztacalco.

En el 2012, no hubo registros de tomas clandestinas. En el 2013, se registró una toma clandestina que se ubicó en la delegación Gustavo A. Madero. En el 2014, Pemex tuvo conocimiento de dos tomas: una en Gustavo A. Madero y otra por primera vez en la delegación Álvaro Obregón.

El 2015 fue el año en donde el número de tomas clandestinas en la Ciudad de México se disparó a un total de 13, es decir, 550% más que un año antes.

En ese año fueron cuatro las delegaciones que registraron incidencia de huachicoleo: Azcapotzalco (cinco tomas), Tlalpan (cuatro) Álvaro Obregón (dos) y Gustavo A. Madero (dos).

Un año después volvió a crecer el número de tomas ilegales de las que tuvo conocimiento Pemex, a 16 casos, equivalente a un aumento de 23 por ciento.

En ese año, fueron sólo dos las delegaciones que registraron huachicoleo: Tlalpan y Gustavo A. Madero; no obstante, destaca el caso de la primera delegación en donde se hallaron 15 tomas clandestinas.

Para el 2017, según registros de Pemex, se encontraron en todo el año en la capital 91 tomas clandestinas. Hasta junio de ese año Pemex había encontrado 17 tomas clandestinas, todas ubicadas en la delegación Tlalpan.

A partir de entonces, la petrolera nacional ha reservado la información, tras otras solicitudes de información hechas por ciudadanos, sobre la ubicación por delegaciones, ahora alcaldías.

No obstante, de acuerdo con una solicitud de información realizada por un ciudadano a la PGR el año pasado, en donde se le solicitó a la dependencia federal que informara sobre las tomas clandestinas que aseguró su personal en el país, la instancia incluyó a Tlalpan y Azcapotzalco como las delegaciones en donde actuó.

En concordancia con el oficio: DMM/6154/2018 girado por la PGR, en el 2017 la institución de procuración de justicia aseguró con su personal 20 tomas en Tlalpan, en tanto que en el 2018 aseguró otras siete en la misma alcaldía y una más en Azcapotzalco.

EL DATO

Ante la Fiscalía General de la República existe una denuncia, y se está a la espera de que sea ratificada, contra Carlos Romero Deschamps, líder del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, por robo de combustible, informó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Ya se hizo la investigación. En todas las denuncias que se han presentado, sólo en una se le acusa de participar en robo de combustible y la denuncia no ha sido ratificada”, respondió.

Aclaró que su gobierno no va a actuar por consigna y que la justicia no perseguirá a nadie, mientras no haya elementos para proceder.

“No vamos a utilizar al gobierno para amenazar, perseguir a dirigentes, a empresarios, a ningún ciudadano. Eso se termina. Al mismo tiempo, va a aplicarse la ley. La máxima de los liberales: ‘Al margen de la ley nada, por encima de la ley nadie’. Se solicitó información a la Fiscalía General y están esperando que se ratifique la demanda”. (Rolando Ramos)