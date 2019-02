Andrés Manuel López Obrador afirmó en conferencia de prensa esta mañana que escogió a pura gente honesta para su gobierno, que no les importa demasiado el dinero. Esto lo dijo por los “errores” que se han presentado en las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos, en las cuales no aparecen bienes de los funcionarios públicos, o su salario aparece como superior al del Presidente de la República.

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, aseguró que el 30 de enero hizo una ampliación sobre su declaración patrimonial para declarar la posesión de un departamento en Houston, Estados Unidos, con valor de 11.1 millones de pesos. Afirmó que ya pidió a la Secretaria de la Función Pública una explicación acerca de por qué no se reflejó esa propiedad en su declaración patrimonial.

Durante la conferencia se presentó el plan para deudores del Infonavit. El director de ese instituto, Carlos Martínez Velázquez, destacó que en abril se presentará la política nacional de vivienda, para apoyar a los trabajadores de menores ingresos, con un monto mayor de crédito, a fin de que puedan adquirir una propiedad.

Martínez Velázquez dijo que se pondrá en marcha el programa de responsabilidad compartida, que implica cambiar los créditos de salarios mínimos a pesos, a fin de impedir que el saldo deudor del crédito siga creciendo en lugar de reducirse.

El director del Infonavit afirmó que el universo de créditos en salarios mínimos es de 3.9 millones. Por ello se hará una reducción de 55% a la deuda y ésta se congelará. Indicó que el plan beneficiará inicialmente a 194,875 deudores; aunque se busca beneficiar a 745,000 deudores. Mencionó que el criterio de selección de los primeros beneficiarios fue que estuvieran al corriente de sus pagos, que deban más de 5 veces más del crédito solicitado y aquellos que perciben un salario menor a cuatro salarios mínimos. Los cuentahabientes que deseen saber si entrarán en este programa pueden llamar por teléfono al Infonavit para conocer su situación.

El director Carlos Martínez indicó que se detuvo el plan de subasta de viviendas abandonadas a fin de crear un mejor proyecto de recuperación de vivienda abandonada. El presidente López Obrador dijo que FOVISSSTE también presentará un plan similar de regularización de créditos de vivienda, el cual se presentará en breve.

El Secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, se refirió al tema de pensiones y la merma que han tenido algunas de ellas. Aseveró que no tuvo que ver la cancelación del nuevo aeropuerto de internacional de México, sino por una caída a nivel mundial de las bolsas de valores. Pidió a los trabajadores “no apanicarse”, pues hay condiciones de regulación de esa situación.

En otro tema, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la protesta por la desaparición de recursos para las estancias infantiles, es una manifestación “de los de arriba”, personas ligadas al PAN, que operaban esas instancias infantiles. Añadió que también ex legisladores se hicieron millonarios con negocios que hacían con el gobierno. Argumentó que por eso impulsó las reformas constitucionales: para que la corrupción sea delito grave, con lo cual —dijo— si los “conservadores” regresan al poder, les será más difícil echar atrás los avances de su gobierno.

López Obrador afirmó que a su gestión ya no le dará tiempo de proponer la creación de una nueva Constitución, por lo que será un trabajo de las nuevas generaciones. Argumentó que un elemento para no impulsar esto, es que aún con la mayoría que tiene en el Congreso, los legisladores no están aprobando las reformas que propone.

El presidente aseguró que desde la llegada al gobierno, el precio de la gasolina se ha reducido, “poquito”. Reiteró que no habrá “gasolinazos” e invitó a los automovilistas a buscar y comparar los precios, como él lo hace en sus recorridos por el país.

El mandatario informó que habrá una consulta en Yecapixtla, Morelos, para conocer su opinión acerca de la planta termoeléctrica de Huexca, la cual dijo que no afecta a los recursos hídricos de la región.

López Obrador dijo que hoy los secretarios de Seguridad, Defensa y Marina darán a conocer detalles del plan de intervención de 17 regiones del país donde se incrementaron los delitos. Aprovechó para urgir a la aprobación en el Congreso de la Guardia Nacional.