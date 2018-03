El alcalde de Cuernavaca, Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, interpuso ante la Cámara de Diputados una solicitud de juicio político en contra del gobernador de ese estado, Graco Ramírez Abreu (PRD), a quien acusó de obstruir la gobernabilidad del municipio.

Blanco Bravo interpuso el pasado 30 de diciembre la solicitud de juicio político, aunque la Cámara de Diputados no recibió del alcalde la ratificación de la misma, por lo que su petición fue desechada.

El secretario General de la Cámara de Diputados, Mauricio Farah Gebara, notificó esta situación a los coordinadores parlamentarios en el recinto legislativo de San Lázaro.

Con fecha 30 de diciembre del 2016, se recibió denuncia de juicio político promovida por el ciudadano Cuauhtémoc Blanco en contra del ciudadano Graco Luis Ramírez Abreu en su calidad de Gobernador Constitucional del Estado de Morelos, y otros.

Dentro del término que establece el artículo 12 de la Ley Federal de Responsabilidades de Servidores Públicos, la denuncia en comento no fue ratificada. Por lo anterior se procedió a elaborar el acuerdo de no ratificación, el cual será notificado al promover el domicilio que señala para tal efecto .

Por su parte, el gobernador de Graco Ramírez dijo ayer que no tiene un conflicto personal contra Blanco Bravo, y consideró que el ex futbolista enfrenta una problemática porque pretende la candidatura al gobierno del estado, pero se le complica porque ya no cuenta con el respaldo del Partido Socialdemócrata que lo postuló.

Cabe destacar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) otorgó en diciembre pasado a Cuauhtémoc Blanco, una suspensión al procedimiento de suspensión definitiva al procedimiento de revocación del mandato dictado en su contra por el Congreso del Estado de Morelos.

