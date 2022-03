La cifra de fallecimientos a causa de la Covid-19 en México ascendió este martes a 322,845, luego de que la Secretaría de Salud registró 84 nuevos decesos en las últimas 24 horas.

La dependencia federal reportó también 2,758 nuevos casos confirmados del coronavirus, por lo que el acumulado de contagios desde que inició la pandemia en el país aumentó a 5 millones 654,311 personas infectadas.

El reporte técnico diario sobre el avance de la epidemia detalló que se estima que en el país hay 8,792 casos activos, es decir personas que han presentado síntomas de Covid-19.

En cuanto a la capacidad hospitalaria para la atención a paciente con esta enfermedad, la ocupación de camas generales se ubica en 6%, un punto porcentual más que lo reportado ayer. En tanto, las camas con ventilador registran una ocupación de 4 por ciento.

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell,. comentó la mañana de este martes 29 de marzo que hay una reducción de 97% en las hospitalizaciones respecto al punto más alto registrado en lo que va de la pandemia.

"Las personas que estaban enfermas en los hospitales o que ingresan cada vez son menos y están prácticamente vacías las unidades Covid de los hospitales", dijo López-Gatell durante el segmento "El pulso de la salud", durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador.

El funcionario destacó que suman nueve semanas de reducción de la epidemia en México, con reducción en las muertes, hospitalizaciones y casos activos, sin embargo, advirtió que todavía no se puede "bajar la guardia" ante la Covid-19 y recomendó a la población que todavía no se ha vacunado o que no ha recibido la dosis de refuerzo que acudan a los centros de salud a vacunarse.

Vacunación contra la Covid-19 en México

Al corte del lunes 28 de marzo, el Gobierno federal reportó que se aplicaron 193,558 vacunas contra el coronavirus, por lo que el total de dosis suministradas ascendió a 191 millones 907,868.

La Secretaría de Salud detalló que se ha inoculado a nivel nacional a 85 millones 580,293 personas, de las cuales 79 millones 711,762 cuentan ya con esquema completo de vacunación contra la Covid-19.

kg