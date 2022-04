La Secretaría de Salud reportó este martes 1,438 nuevos contagios de Covid-19 y 24 decesos a causa de esta enfermedad notificados en las últimas 24 horas.

Según datos del reporte técnico diario sobre el avance de la pandemia del coronavirus en México, la cifra oficial de muertes ascendió a 323,973, mientras que el acumulado de casos confirmados es de 5 millones 729,270 casos.

Las autoridades federales estiman que a nivel nacional hay alrededor de 4,314 casos activos, es decir, personas que han presentado síntomas de Covid-19 en los últimos 14 días.

El Gobierno federal detalló que la ocupación nacional de camas generales para la atención de pacientes con Covid-19 se ubica en 4%, mientras que las camas con ventilador registra una ocupación de 2 por ciento.

Vacunación contra la Covid-19 en México

La Secretaría de Salud reportó que al corte del lunes 18 de abril se aplicaron 218,796 vacunas contra el coronavirus, por lo que se suman 196 millones 110,762 dosis suministradas desde que inició el plan de vacunación en diciembre de 2020.

El Gobierno federal destacó que a nivel nacional se han vacunado contra la Covid-19 a 85 millones 714,608 personas.

En la conferencia matutina en Palacio Nacional, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud detalló que este mes está en curso el "Operativo Abril" para vacunar contra esta enfermedad a quienes todavía no han recibido la dosis de refuerzo, quienes no completaron su esquema primario o no cuentan con esta vacuna.

La dependencia federal reportó que del 11 de abril, al corte del lunes 19 del mismo mes se han suministrado 47,442 primeras dosis; 54,874 segundas dosis y 2 millones 76,430 dosis de refuerzos.

Está en curso el Operativo ABRIL para vacunar contra #COVID19 a quienes no han recibido el refuerzo, no completaron el esquema primario o no han recibido ninguna dosis. Del 11 de abril hasta este día se han aplicado 2 millones 178 mil 746 dosis en total. pic.twitter.com/IsXMCuj6pf — Hugo López-Gatell Ramírez (@HLGatell) April 19, 2022

Desde que inició en México la aplicación de dosis de refuerzo de las vacunas contra el coronavirus, la Secretaría de Salud ha suministrado 42 millones 941,739 dosis.

kg