Un petrolero fletado por Petronas y cargado con crudo iraquí atraviesa el estrecho de Ormuz

Un petrolero cargado con crudo iraquí atravesó el ⁠estrecho de Ormuz cerca de la costa iraní, un día después de que Irán anunció que Irak estaba exento de cualquier restricción para transitar por esta ruta marítima de ⁠vital importancia, según datos de ⁠LSEG y Kpler.

El Ocean Thunder cargó alrededor de un millón de barriles de crudo Basrah Heavy el 2 de marzo y se espera que descargue su cargamento en Pengerang, Malasia, a mediados de abril, según datos de Kpler.

El petrolero —que, según los datos, fue fletado por Petco, una unidad de la empresa energética estatal malasia Petronas — es uno de los siete buques vinculados a Malasia a los que Irán ha autorizado a transitar por el estrecho, informaron a Reuters dos personas familiarizadas con el asunto. Estas personas se negaron a ser identificadas, ya que no estaban autorizadas a hablar públicamente sobre el tema.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Malasia y Petronas no respondieron a las solicitudes de comentarios fuera del horario de oficina.

El primer ministro de Malasia, Anwar Ibrahim, dijo el mes pasado que Irán permitiría a los buques malayos atravesar el estrecho tras mantener conversaciones con funcionarios iraníes.

El ministro de Asuntos Exteriores del país dijo posteriormente que había siete buques vinculados a empresas malasias —entre ellas Petronas, Vantris Energy y MISC — que estaban a la espera de autorización para transitar por la vía marítima, ⁠informó la agencia estatal de noticias.

Irán cerró de ⁠facto el estrecho, un corredor por ⁠el que circula aproximadamente una quinta parte de los flujos mundiales de petróleo y GNL, en ⁠respuesta a los ataques aéreos estadounidenses e israelíes que comenzaron a finales de febrero.

Posteriormente, anunció que permitiría el paso a los buques sin vínculos con Estados Unidos o Israel. En los últimos días, tres petroleros operados por Omán, un buque portacontenedores de propiedad francesa y un buque gasero de propiedad japonesa han cruzado el estrecho.

Malasia afirmó el miércoles que Irán permitiría a sus buques atravesar el estrecho sin pagar peaje alguno.

Irán ha ⁠declarado que podría cobrar tasas a los buques que naveguen por la vía marítima.