Autotransportistas de la Concamin se deslindan del paro convocado para el lunes 6 e abril

Las asociaciones de autotransporte de carga y pasaje como la ANPACT, ANTP, CANACAR y CANAPAT, que forman parte de la Concamin se deslindaron de ser parte del paro nacional de transportistas para este lunes 6 de abril, por lo que conminaron al diálogo.

“Ante las convocatorias difundidas en plataformas digitales que plantean la realización de un paro nacional de transportistas mañana 6 de abril, informamos con claridad que las organizaciones que integran este pronunciamiento, quienes representamos al sector del autotransporte en México, no formamos parte de dicha iniciativa”, resaltó la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin).

También, en un comunicado de prensa por separado, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur) exhortó a las organizaciones que realizarán el paro a que privilegien el dialogo y proteger el libre tránsito, el abasto y la actividad económica nacional.

De acuerdo con reportes públicos, la movilización podría impactar accesos carreteros clave, corredores logísticos estratégicos y rutas fundamentales para el comercio, la distribución de mercancías y la movilidad de trabajadores, consumidores y turistas.

Para la Confederación, una afectación de esta magnitud no solo repercute en el transporte de carga: golpea directamente a miles de micro, pequeñas y medianas empresas, comercios, prestadores de servicios, destinos turísticos y negocios familiares que dependen del movimiento diario de productos, insumos y clientes para sostener su operación.

Cuando se interrumpe la circulación, también se presiona el abasto, se encarecen costos, se retrasan entregas y se compromete el ingreso de miles de familias. En la economía real, cada hora de bloqueo afecta la productividad, la certidumbre y el sustento cotidiano de millones de personas.

La ANPACT, ANTP, CANACAR y CANAPAT, se mostraron por impulsar un entorno de certidumbre, productividad y crecimiento para México.

“Reconocemos que el sector enfrenta retos relevantes, sin embargo, la vía adecuada para su atención es el diálogo permanente, la interlocución institucional y la coordinación con las autoridades competentes, evitando acciones que afecten a la ciudadanía, a las cadenas de suministro y al desarrollo económico del país”, argumentaron.

La Concamin se manifestó que mesas de diálogo que se pueden construir soluciones efectivas y sostenibles, garantizando en todo momento la continuidad de los servicios, el abasto oportuno y la estabilidad económica nacional.

“El autotransporte de carga y pasaje constituye un pilar fundamental para la actividad productiva, el comercio y la movilidad de millones de personas, por lo que cualquier interrupción impacta directamente a las cadenas de suministro, a la ciudadanía y al desarrollo nacional”, señaló.