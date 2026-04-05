Cosecha de semillas de girasol de Ucrania aumentará en 2026

La consultora agrícola ⁠ucraniana APK-Inform revisó al alza su previsión de cosecha ⁠de semillas de girasol ⁠para 2026 en el país, pasando de 13,35 millones de toneladas a 13,48 millones, gracias a una superficie de siembra mayor de lo esperado y a unos mejores rendimientos, informó el domingo.

La consultora señaló que una cosecha mayor contribuiría a aumentar la producción y las exportaciones de aceite de girasol. Ucrania es uno de los principales exportadores mundiales ⁠de aceite de girasol.

APK-Inform ⁠también ha ⁠aumentado ligeramente su previsión de cosecha ⁠de soja para 2026 y ha revisado a la baja sus perspectivas de exportación de colza ucraniana debido al mayor consumo interno previsto.