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Cosecha de semillas de girasol de Ucrania aumentará en 2026
APK-Inform también ha aumentado ligeramente su previsión de cosecha de soja para 2026.
La consultora agrícola ucraniana APK-Inform revisó al alza su previsión de cosecha de semillas de girasol para 2026 en el país, pasando de 13,35 millones de toneladas a 13,48 millones, gracias a una superficie de siembra mayor de lo esperado y a unos mejores rendimientos, informó el domingo.
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La consultora señaló que una cosecha mayor contribuiría a aumentar la producción y las exportaciones de aceite de girasol. Ucrania es uno de los principales exportadores mundiales de aceite de girasol.
APK-Inform también ha aumentado ligeramente su previsión de cosecha de soja para 2026 y ha revisado a la baja sus perspectivas de exportación de colza ucraniana debido al mayor consumo interno previsto.