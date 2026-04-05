Transportistas elevan presión al Gobierno y anuncian paro nacional indefinido

Transportistas y productores del campo endurecieron su posicionamiento previo al paro nacional convocado para este lunes 6 de abril, al señalar que la movilización responde a una “crisis profunda” en seguridad, costos y condiciones operativas que, afirman, no ha sido atendida por las autoridades.

En un pronunciamiento conjunto, la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) y el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano informaron que el paro será indefinido y se realizará de manera pacífica mediante presencia en carreteras y puntos estratégicos en al menos 20 estados del país.

Las organizaciones acusaron que, pese a mesas de diálogo recientes con el Gobierno federal, no han obtenido respuestas concretas frente al deterioro de las condiciones para el transporte de carga y la producción agrícola.

“Sin transporte no hay alimentos”

De acuerdo con el posicionamiento, el transporte de mercancías enfrenta un entorno cada vez más adverso marcado por la inseguridad en carreteras, donde, aseguran, los robos, extorsiones, agresiones e incluso homicidios forman parte del día a día de los operadores.

A ello se suma el aumento en los costos de operación, particularmente del diésel, así como la corrupción en retenes y puntos de revisión, lo que impacta directamente en la cadena de suministro y en el precio final de los alimentos.

En paralelo, los productores del campo advirtieron una caída en la producción nacional y condiciones desfavorables frente a importaciones, además del rezago en apoyos y pagos pendientes para cultivos como maíz y trigo.

“Sin productores y sin transporte, no hay alimentos”, subrayan en el documento, al advertir que la situación actual pone en riesgo el abasto y los precios en el país.

Demandas: seguridad, costos y combate a la extorsión

Entre sus principales exigencias, los transportistas y agricultores plantean:

Seguridad permanente en carreteras federales

Acciones efectivas contra la extorsión y la corrupción

Reducción de cargas fiscales al diésel y apoyo al sector

Condiciones justas para la comercialización de productos agrícolas

Pagos pendientes a productores y fortalecimiento de políticas públicas para el campo

También solicitan la instalación de zonas seguras de carga en puntos estratégicos, así como mecanismos de emergencia vinculados a centros de control como el C5 y C4.

Carreteras y estados con posibles afectaciones

El paro contempla bloqueos parciales, cierres intermitentes y toma de casetas desde las 07:00 horas, con posibles afectaciones en algunas de las principales autopistas del país, entre ellas:

México–Querétaro

México–Puebla

México–Cuernavaca

México–Pachuca

México–Guadalajara

Además, se prevén movilizaciones en estados como Sonora, Sinaloa, Zacatecas, Michoacán, Jalisco, Puebla, Tlaxcala, Guanajuato y Veracruz, así como en corredores logísticos y cruces fronterizos.

Llamado al diálogo y mensaje a la ciudadanía

Las organizaciones insistieron en que la movilización no está dirigida contra la ciudadanía, sino que busca visibilizar una problemática estructural que afecta tanto al campo como al transporte.

“No estamos en contra del gobierno, pero consideramos que las medidas actuales son insuficientes”, señalaron.

En ese sentido, hicieron un llamado urgente a la presidenta Claudia Sheinbaum para establecer una mesa de diálogo que permita construir soluciones inmediatas.

“El tiempo de las promesas terminó”, advierten, al reiterar que el paro busca garantizar condiciones dignas para trabajar y asegurar el abasto de alimentos en el país.

Con información de María Fernanda Sosa