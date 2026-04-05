Fracaso militar de barco chino y el contrataque de Estados Unidos en Latinoamérica

A finales de 2025 y principios de 2026, la Armada del Ejército Popular de Liberación de China (PLAN, por sus siglas en inglés) emprendió una gira por América Latina y el Caribe con un buque hospital militar. La superpotencia comunista quería mostrar su poderío y proyectar su relevancia geopolítica. La gira resultó ser una catástrofe mayúscula. Solo 6 de los 33 países de la región dieron la bienvenida al "Arca de la Ruta de la Seda".

El pasado diciembre, Pekín publicó su tercer Libro Blanco sobre América Latina, en el que declara que "llevarán a cabo activamente intercambios y cooperación militar con los países de América Latina y el Caribe; ampliarán los intercambios amistosos entre los altos funcionarios de defensa y militares de ambas partes; fortalecerán el diálogo político y establecerán mecanismos de reuniones de trabajo".

El documento de política también señaló el objetivo de "realizar visitas mutuas entre delegaciones y buques, profundizar los intercambios profesionales en campos como el entrenamiento militar... y mejorar la cooperación en el comercio y la tecnología militar". Sí, China no se limita a promover servicios de salud inocuos.

A pesar de ello, muy pocos países decidieron abrir sus puertas a un buque militar chino. Brasil, Chile, Jamaica y Barbados acordaron recibir el buque, mientras que Nicaragua y Uruguay se añadieron a última hora como escalas técnicas. En Chile, las autoridades sanitarias prohibieron las operaciones médicas ofrecidas por China, a pesar de que el buque llegó a Valparaíso.

Pese a una ruidosa campaña propagandística, Perú y México desaparecieron discretamente del itinerario de la gira del barco militar chino. México es el principal socio comercial de Estados Unidos, y Perú ha sido designado como Aliado Principal fuera de la OTAN. Para estos países, prestarse a los juegos de guerra de China no resulta una opción atractiva.

Brasil fue el único país latinoamericano que recibió al buque militar comunista con los brazos abiertos y sin reservas. En Río, miembros del personal médico militar de las fuerzas navales de ambos países realizaron un ejercicio marítimo conjunto de búsqueda y rescate. China también llevó a cabo una demostración de una operación de combate y rescate. Las autoridades del Consejo Regional de Medicina del Estado de Río de Janeiro (CREMERJ) expresaron su descontento por no haber podido inspeccionar el buque ni reunirse con el personal médico a bordo.

Hace un par de semanas, Estados Unidos puso en marcha una gira militar sin precedentes por América Latina. El despliegue "Southern Seas 2026" incluye el portaaviones Nimitz (un buque gigantesco de propulsión nuclear), junto con un destructor de misiles guiados de la clase Arleigh Burke y el USS Gridley.

La gira comprende ejercicios con Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, México, El Salvador, Guatemala y Uruguay, así como visitas portuarias integrales en Brasil, Chile, Panamá y Jamaica.

En una audiencia reciente ante el Congreso, el General Francis L. Donovan, Jefe del Comando Sur de los EE. UU., presentó cuatro imperativos clave para el nuevo enfoque en la región: negar a los adversarios puntos de apoyo e influencia indebida en el hemisferio occidental; fortalecer el mando y control hemisféricos; imponer una freno sistémico total a los cárteles de la droga y a sus redes terroristas; desarrollar fuerzas modernas, rentables y adaptadas específicamente a la misión trazada.

El 7 de marzo, el presidente Trump anunció la Coalición de las Américas contra los Cárteles; en tan solo unos días, se han logrado numerosos resultados: Ecuador llevó a cabo varios ataques contra infraestructuras de los cárteles; Paraguay firmó un nuevo Acuerdo sobre el Estatuto de las Fuerzas (SOFA, por sus siglas en inglés); y Bolivia, antiguo bastión de cultivo de coca, capturó al narcotraficante más buscado de Sudamérica.

La gira realizada por buques de guerra chinos y estadounidenses demuestra, una vez más, que existe una clara batalla geopolítica, comercial y militar entre ambas potencias, y que Pekín la está perdiendo.

Aunque China es el principal socio comercial de la mayoría de los países sudamericanos, Estados Unidos está demostrando ser, con gran diferencia, el principal aliado de la región en materia de seguridad y en la lucha contra el crimen organizado. La nueva Estrategia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos lo establece claramente: «Tras años de negligencia, los Estados Unidos reafirmarán y harán cumplir la Doctrina Monroe para restaurar la preeminencia estadounidense en el Hemisferio Occidental, y

para proteger nuestra patria y nuestro acceso a geografías clave en toda la región».

Los Estados Unidos están decididos a impedir que competidores ajenos al hemisferio (China) tengan la capacidad de desplegar fuerzas u otras capacidades amenazantes, o de poseer o controlar activos estratégicamente vitales dentro del hemisferio. Aún queda por delante una tarea desafiante y compleja, pero hasta el momento los Estados Unidos están ganando.