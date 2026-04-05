Difícil alcanzar la soberanía farmacéutica en medicamentos innovadores: Bayer

Berlín, Alemania. La estrategia del gobierno de México para alcanzar la soberanía farmacéutica resultaría poco viable para el segmento de medicamentos innovadores, ya que requiere de investigación, desarrollo y tecnología avanzadas, más que de la producción local a diferencia de los genéricos.

“(Alcanzar la soberanía farmacéutica) es un tema que toca mucho más a la industria genérica, no creo que en la industria innovadora esto sea posible”, opinó el presidente de la División Farmacéutica de Bayer, Stefan Oelrich.

En entrevista conjunta, como parte de Bayer Pharma Media Day 2026, puntualizó que la globalización ha sido aprovechada por los países en los últimos 40 años, pero los roles han cambiado.

Por ejemplo, China ha pasado de producir barato a exportar productos más innovadores, mientras Estados Unidos y Europa han reaccionado a esta competencia.

Hoy, vivimos en una situación post-globalización en la que cada país busca soberanía y “no sé hacia dónde nos llevará esto”, acotó Stefan Oelrich.

No obstante, dijo que los acuerdos comerciales generan dependencia porque hay países que producen fármacos que “no queremos o no sabemos hacer”.

En ese sentido, el presidente de la División Farmacéutica de Bayer explicó que, dentro de la industria farmacéutica innovadora la soberanía no depende solamente de la producción o la cadena de suministro, sino principalmente de la investigación y desarrollo (I+D).

“Nuestro riesgo está en la I+D. Esto es el riesgo que tomo cuando digo: ‘compramos esta empresa y no aquella’”, resaltó tras precisar que esta área requiere de inversiones de miles de millones de dólares para acceder a nuevas tecnologías.

En su caso, aseguró, no han enfrentado problemas de abastecimiento, ni durante la pandemia de COVID-19 ni hoy con la guerra del Golfo Pérsico “ni en ningún otro momento”, ya que la cadena de suministro representa un menor porcentaje de sus gastos totales.

Mientras que el riesgo para un productor de medicamentos genéricos está en encontrar materias primas más baratas y depender de proveedores externos.

Además, esta dependencia los hace vulnerables a problemas como pandemias, inflación o interrupciones en la cadena de suministro.

Stefan Oelrich ejemplificó lo anterior: si un proveedor mexicano se comprometió a vender un medicamento a 20 centavos durante los próximos tres años, pero luego enfrenta un aumento de costos por la inflación y por el transporte, este precio podría subir a 25 centavos.

Y si la producción fuera local, el mismo medicamento podría costar hasta 2 pesos y alguien tendría que pagar esa diferencia.

De ahí que el valor agregado de producir por 2 pesos lo que antes podía comprarse por 20 centavos “capaz que no es la mejor solución”, consideró.

“Si queremos lo más barato, tenemos que pagar las consecuencias… Políticamente suena muy bien repatriar todo, pero tiene un costo y nos estamos olvidando en el mundo lo que nos dio la globalización”, acotó.

Uno de los principales objetivos del Plan México, que impulsa la actual administración, es alcanzar la soberanía farmacéutica para reducir la dependencia extranjera.

Actualmente, el país importa alrededor del 65% de los medicamentos que consume y cerca del 90% de los ingredientes farmacéuticos activos (APIs) que provienen principalmente de China e India.

Por lo que a través de este plan, el gobierno busca que México produzca más medicamentos, principios activos, vacunas y productos biotecnológicos en territorio nacional.