Pepsi y Diageo retiran su patrocinio a conciertos de Kanye West en Londres

Los gigantes de las bebidas Pepsi y Diageo retiraron el domingo su patrocinio a los conciertos del rapero Kanye West en Londres.

La estrella estadounidense de 48 años, conocido ahora como Ye, tiene previsto presentarse tres noches en el festival Wireless en julio. En años recientes ha sido criticado por sus posturas antisemitas.

Organizaciones civiles han pedido al gobierno de Reino Unido que prohíba la entrada de West al país.

Un portavoz de Pepsi, principal patrocinador del festival, dijo a la AFP que la marca "ha decidido retirar su patrocinio al festival Wireless", sin dar más explicaciones.

Las marcas Johnnie Walker y Captain Morgan, de Diageo, estaban programadas para ser marcas asociadas, pero también se retiraron.

El primer ministro británico, Keir Starmer, también expresó su rechazo a las presentaciones de West.

Es "profundamente preocupante que Kanye West haya sido contratado para actuar en Wireless pese a sus anteriores comentarios antisemitas y celebración del nazismo", dijo Starmer el sábado al periódico The Sun.

Live Nation, empresa responsable del festival, no respondió de inmediato a los llamados de la AFP.

La gira de West por Europa ya había causado controversia. En Francia, el alcalde de Marsella dijo en junio que el rapero "no es bienvenido".

En mayo de 2025, West lanzó la canción "Heil Hitler", que fue prohibida en las principales plataformas de streaming.

El cantante ha expresado su arrepentimiento por sus declaraciones antisemitas.