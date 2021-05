La tarde de este viernes el Congreso de Tamaulipas rechazó homologar el procedimiento de desafuero en contra del gobernador de la entidad Francisco Javier Cabeza de Vaca.

Después de que la Cámara de Diputados aprobara retirarle la inmunidad procesal al gobernador de la entidad, a quien la Fiscalía General de la República acusa de delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada, el Congreso local aprobó la iniciativa promovida por la Junta de Coordinación Política del Congreso de Tamaulipas que propuso que no procede la homologación de la declaración de procedencia emitida en San Lázaro.

Lo anterior fue avalado por 26 votos a favor, tres en contra y siete abstenciones.

En el artículo segundo de la iniciativa aprobada por el Congreso local se precisa que al no avalarse la homologación “se determina que no ha lugar a retirar la protección o inmunidad procesal penal que la propia Constitución Política del Estado de Tamaulipas le otorga al C. Francisco Javier Cabeza de Vaca en su carácter de gobernador constitucional del Estado libre y soberano de Tamaulipas”.

Mientras que en el artículo tercero del decreto se indica que se reconoce a Cabeza de Vaca como el gobernador de la entidad por lo que “debe seguir fungiendo en el encargo público para el que fue electo en el año 2016 por la voluntad de la mayoría de la ciudadanía de Tamaulipas”.