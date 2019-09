Con un llamado a no afectar la libre circulación y las actividades de los ciudadanos que intentan llegar al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), concluyó esta tarde la reunión entre el secretario de Seguridad federal, Alfonso Durazo, y los elementos inconformes de la Policía Federal en ser transferidos a la Guardia Nacional.

“Es importante un llamado a quienes, incluso, eventualmente puedan diferir de esta representación, hacer un llamado para que no lastimen los derechos de las personas, al resto de la ciudadanía. Hay toda la disposición para escuchar sus demandas y construir una solución. Así es que, sí pedimos que no lastimen el derecho de la gente al libre tránsito, que no obstaculicen vías, que no es necesario para que sean escuchados”, expresó Durazo en breve entrevista al salir del encuentro de casi dos horas en un restaurante de la Ciudad de México.

¿Van a liberar el aeropuerto? ─ se le preguntó.

“Ese es el llamado”, dijo Durazo.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana expresó que el gobierno federal tiene plena disposición para dialogar con los inconformes de la Policía Federal, particularmente con su representante legal, Enrique Carpizo, con quien Durazo se había negado a reunir.

“Estamos platicando con representantes, la verdad es que es gente muy pondera, muy responsable, mi reconocimiento para los representantes, gente muy madura. Es un tema difícil, pero con la disposición que todos tenemos, estamos seguros que vamos a encontrarle una solución”, mencionó.

Al salir del encuentro, el abogado Enrique Carpizo se negó a dar una declaración, con el argumento de que no da entrevistas si no son en vivo.

El secretario Durazo evitó dar a conocer si habrá otra reunión, o si hubo acuerdos para avanzar en la solución del conflicto que mantienen los inconformes de la Policia Federal con su transferencia a la Guardia Nacional.

A esta reunión, primero llegaron Adrian López, dirigente del movimiento inconforme de la Policía Federal, y el abogado de ellos, Enrique Carpizo. Enseguida llegó el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía, y una hora después llegó el secretario Alfonso Durazo. El encuentro duró cerca de dos horas.

