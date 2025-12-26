Edomex suspende Contingencia Ambiental y Doble Hoy No Circula

El Estado de México suspendió este viernes la Fase 1 de la Contingencia Ambiental Atmosférica, que provocó activar el Doble Hoy No Circula en la víspera, después de que en su reporte de las 10:00 hora permanecieron condiciones de la calidad del aire favorables.

La Secretaría del Medio Ambiente del Edomex informó que se suspende la Contingencia Ambiental y todas sus medidas en la Zona Metropolitana del Valle de Toluca y la Zona Metropolitana de Santiago Tianguistenco, por lo que también queda sin efecto la restricción vehicular extraordinaria y el programa Hoy No Circula operará de manera regular.

No obstante, mantendrá activa la Fase de Alerta por partículas PM2.5.

La dependencia informó que a las 10:00 horas se registraron valores máximos de 42 y 37 microgramos por metro cúbico (µg/m3) de partículas PM2.5, en las estaciones de Xonacatlán y Calimaya, en los municipios del mismo nombre, lo que permitió desactivar la contingencia.

Para este viernes 26 de diciembre, se estima que existan condiciones meteorológicas en la atmósfera que permitirán una mejoría en la calidad del aire.

La Fase de Alerta es meramente informativa para que la población conozca el estado de la calidad del aire y consideren las medidas para evitar afectaciones a la salud.

Las autoridades mexiquenses exhortaron a la población a continuar con acciones que permitan la reducción de emisiones contaminantes, sobre todo evitar la quema de juegos pirotécnicos, leña, fogatas y llantas; disminuir el uso de automóvil, y tomar medidas para reducir la contaminación del aire, por parte de industrias, comercios, servicios y en el hogar.

La Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible informó que se mantendrá atenta a la calidad del aire en la zona.

La contingencia ambiental se activó en la víspera en el Estado de México por las altas concentraciones de contaminantes por las celebraciones de Navidad, principalmente fogatas y quema de pirotecnia durante la noche del 24 de diciembre y la madrugada del 25, además de la presencia de inversión térmica y condiciones meteorológicas adversas que impidieron la dispersión de contaminantes.