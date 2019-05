Fotogalería

Christine Lagarde, directora gerente del FMI, de visita en México

Como parte de su visita a nuestro país, Christine Lagarde, directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) se reunió en Palacio Nacional con Andrés Manuel López Obrado, Presidente de México. Más tarde ofreció una conferencia magistral ante el Pleno del Senado de la República. El 30 de mayo tiene prevista su participación en el Women´s Forum for the Economy and Society.