El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que ni él ni su gobierno apoyan o promueven alguna reforma judicial que ataque la libertad de expresión en México o que atente contra los derechos humanos.

“Lamento que me confundas. No tengo nada que ver con la supuesta reforma judicial. El Fiscal general, en el caso que sea cierto, es autónomo. Yo no estoy acostumbrado a tirar la piedra y esconde la mano”, respondió a una periodista que le preguntó sobre una supuesta reforma que se alista en la materia.

Durante su conferencia de prensa matutina, el mandatario se comprometió a no apoyar una reforma judicial que criminalicé la labor periodística, “vamos a respetar siempre el libre derecho a las ideas, no se va a censurar a nadie, nos interesa mucho la moral pública. Somos distintos, somos diferentes”.

El tema sobre la libertad de expresión salió a raíz de que el académico Sergio Aguayo, quien denunció diversas irregularidades en la gestión de Humberto Moreira cuando fue gobernador de Coahuila, tuvo que pagar una fianza para evitar un embargo, porque un juez se lo ordenó por daño moral.