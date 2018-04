A pesar de que México enfrenta un grave problema de inseguridad pública, de que 2017 fue el año más violento de las últimas dos décadas y que en los últimos meses se registra un incremento en prácticamente todos los delitos, los candidatos a la Presidencia de la República no han mostrado una propuesta articulada e integral para solucionarlo, aseveró Eunice Rendón.

La doctora en políticas públicas y experta en temas de prevención de la violencia y el delito explicó que es preocupante que los candidatos a la Presidencia no hayan planteado ya propuestas integrales y sólidas con el fin de tener elementos para comprender cómo pretenden solucionar este problema.

Expuso que es muy importante que los abanderados expongan con claridad cómo le van a hacer para lograr la coordinación entre autoridades corporaciones y áreas de gobierno que tienen que ver con generar contextos de seguridad a las personas.

Hasta ahora, añadió, lo que tenemos son unas ideas aisladas, incluso algunos planteamientos que parecen más improvisaciones que propuestas de políticas públicas basadas en el conocimiento profundo del tema.

Andrés Manuel López Obrador y Ricardo Anaya están proponiendo reestructurar la Secretaría de Seguridad Pública, es decir volver a tener una entidad con rango de secretaría de Estado, a diferencia del gobierno actual que decidió desaparecer esa instancia y encargar la tarea de seguridad pública a a la Secretaría de Gobernación.

El problema con ello, añadió, es que no dan más detalles. No sabemos si están pensando en una dependencia similar a la SSP del gobierno del presidente Felipe Calderón, que terminó siendo una estructura demasiado grande con ciertas disfunciones.

En ese sentido subrayó que uno de los problemas en los que incurrieron tanto los presidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto es que las acciones en materia de seguridad han sido desvinculadas; las políticas en materia de prevención, protección y readaptación están y estuvieron desvinculadas.

“No hay un único plan, sino muchos y cada quién hace lo que considera le corresponde, de manera aislada”, describió.

Lo importante, enfatizó, es que exista un plan único que tenga una buena planeación, desde la disponibilidad y ejercicio de presupuestos, hasta la implementación y medición de resultados.

“No es posible que cada quien ande con su plan con una visión paralela. Anaya opta por un mando mixto, pero no ahonda en el tema, por lo tanto, no se sabe exactamente qué es lo que propone; López Obrador habla de un mando único policiaco, pero no da detalles, mientras que José Antonio Meade dice que está a favor de la Ley de Seguridad Interior, pero hasta ahí”.

Expuso que en el caso de Meade, hasta ahora le ha tocado defender el trabajo realizado en la materia por el presidente Peña, sin hacer una crítica al sistema.

La experta expuso que es urgente que los candidatos fijen posicionamientos claros sobre esto porque si no lo hacen los ciudadanos sólo se quedarán con ideas sueltas.

Por ejemplo, los planteamientos de López Obrador relacionados con perdón y amnistía a criminales, la desaparición del Cisen sin saber cómo se hará la inteligencia, o el asunto de la Guardia Nacional.

Por otra parte, llamó la atención sobre el desatino que constituye poner en manos de políticos tareas que tienen que ver con cuestiones policiacas y de seguridad, pues hay experiencias recientes que demuestran que cuando se politiza la toma de decisiones en ciertas áreas los resultados son muy malos.

También enfatizó que es lamentable que en México el gobierno actual haya optado por dejar de lado el trabajo de prevención, a pesar de que la primera decisión del gobierno del presidente Peña fue crear el Programa Nacional de Prevención del delito, pero luego prácticamente se desaparece al quitarle presupuesto. Asimismo, dijo que debe quedar claro que los gobiernos de los estados también tienen responsabilidad en materia de seguridad pública pero no es un asunto que les interese, y prueba de ello es que su gasto en el rubro es de entre 2 y 10% de su presupuesto.

Eunice Rendón

• Nació en la Ciudad de México el 18 de octubre de 1978.

• Es doctora en Políticas Públicas.

Se ha desempeñado como:

• Profesora del ITESM.

• Encargada del despacho de la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación.

• Titular del Instituto de los Mexicanos en el Exterior de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

• Es coordinadora de Agenda Migrante.

