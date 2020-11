La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) reportó que a las 16:00 horas de este miércoles 11 de noviembre se registró un valor máximo de ozono de 159 ppb en la estación Centro de Ciencias de la Atmósfera ubicada en la alcaldía Coyoacán, por lo que este jueves se activarán medidas adicionales en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM).

A partir de las 5:00 horas y hasta las 22:00 horas de este jueves 12 de noviembre no circularán todos los vehículos con:

Holograma 2

Holograma 1, placa con terminación par

Engomado color verde, placa terminación 1 y 2.

Tampoco podrán circular las pipas de reparto de gas LP, los vehículos de carga (excepto los que porten holograma 00), ni los vehículos sin holograma o con placas formadas por letras.

En tanto, los vehículos de servicio particular con placas de circulación del extranjero o de otras entidades federativas que no tengan holograma "00", "0" o Exento serán considerados como hologramas de verificación 2, por lo que no podrán circular.

�� Mañana jueves 12 nov. deberán suspender su circulación de las 5 a las 22 hrs.: Todos los vehículos con holograma 2 Todos los vehículos con holograma 1, terminación PAR y todos los vehículos con engomado de color verde, terminación 1 y 2. �� HOLOGRAMA 00 y 0 QUEDAN EXENTOS pic.twitter.com/XJEqRVocY5 — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) November 12, 2020

"Se recuerda que los vehículos que porten el holograma Cero o Doble Cero vigente, están exentos de las limitaciones a la circulación, así como los vehículos eléctricos e híbridos con holograma 'Exento'", informó la oficina medioambiental.

La CAMe explicó en un comunicado que este fenómeno se debió a las condiciones meteorológicas adversas las cuales favorecen la formación de ozono, "propiciadas por intensa radiación solar y baja velocidad del viento, que contribuyó al estancamiento del contaminante".

Con el objeto de disminuir la exposición de la población al aire contaminado y reducir el riesgo de afectación a su salud; así como para controlar la generación de contaminantes que propician la formación de ozono, la CAMe recomendó:

Facilitar y continuar el trabajo a distancia para reducir viajes

Evitar el uso de aromatizantes, aerosoles, pinturas, impermeabilizantes o productos que contengan solventes.

Recargar gasolina después de las 18:00 horas; no cargar más combustible después de que se libere el seguro de la pistola de llenado.

Revisar y reparar fugas en instalaciones de gas doméstico.

Reducir el uso de combustibles en casa acortando el tiempo de ducha a un máximo de cinco minutos y al cocinar, utilizar recipientes con tapa.

