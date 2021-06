El exdirigente nacional del PRI, Manlio Fabio Beltrones, obtuvo de un juez federal una suspensión contra una eventual orden de aprehensión en su contra, en el marco de la investigación que lleva a cabo la Fiscalía General de Justicia del Estado de Chihuahua por el presunto desvío de recursos públicos de esa entidad a campañas políticas del tricolor en 2015-2016.

La suspensión fue otorgada por el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, según consta en la lista de acuerdos del Consejo de la Judicatura Federal. La suspensión tendrá vigencia hasta que las autoridades rindan sus informes, lo cual sucederá en una semana aproximadamente. El juzgado fijó el 10 de junio como fecha para la celebración de la audiencia incidental.

Según César Augusto Peniche, Fiscal General de Chihuahua, unos 240 millones de pesos del patrimonio del estado durante la gestión del gobernador César Duarte salieron para los procesos electorales que tuvieron lugar en 2015-2016 a nivel nacional.

Desde 2018, el fiscal de Chihuahua ha dicho que “ni se afirma ni se niega” que exista una orden de aprehensión contra el sonorense Manlio Fabio Beltrones.

La investigación de la Fiscalía sostiene que la Secretaría de Hacienda del Gobierno de Chihuahua, en la gestión de César Duarte, desvío los recursos a través de empresas fantasma para fines electorales a la dirigencia nacional del PRI.

Por este hecho, Alejandro Gutiérrez, exsecretario general adjunto del PRI, se encuentra actualmente en prisión acusado de peculado agravado por un monto de 1 millón 740,000 pesos desviados del gobierno de Chihuahua.

Fue condenado en 2019 a tres años de prisión con beneficio de libertad condicional y al pago de 35,000 pesos como reparación del daño; sin embargo, esta sentencia fue revocada el año pasado por un Tribunal de Apelación del Poder Judicial en el estado de Chihuahua que le ordenó volver a prisión. Alejandro Gutiérrez fue secretario general del tricolor cuando Beltrones Rivera era el dirigente nacional.

Otra investigación

El 10 de marzo de este año, el diario español El País publicó que la Fiscalía General de la República (FGR) habría reiniciado una indagatoria contra Manlio Fabio Beltrones, su hija la senadora Sylvana Beltrones, así como dos personas más, por supuestos depósitos millonarios (10.4 millones de dólares) en Andorra.

Según el rotativo, la jueza andorrana Canòlich Mingorance imputó en julio de 2015 a la senadora Sylvana Beltrones, a su madre, y a Manlio Fabio Beltrones, por una presunta operación de lavado de dinero conocida como Operación Sonora. La magistrada embargó las cuentas de la senadora y de su madre, pero el caso no fue conocido públicamente en México, salvo por la entonces Procuraduría General de la República (PGR).

En 2018, según El País, la PGR -durante el gobierno de Enrique Peña Nieto- elaboró un informe de no ejercicio de la acción penal sobre los investigados, incluido Luis Alejandro Capdevielle, asesor de Beltrones, por considerar que los delitos financieros estaban prescritos.

En ese sentido, la investigación de la FGR gira, según el diario español, en torno a que la senadora Sylvana Beltrones ingresó entre 2009 y 2010 -cuando su padre era coordinador del PRI en el Senado de la República- un total de 10.4 millones dólares en Andorra, un país que protege el secreto bancario. También es por una cuenta como apoderada hasta 2015 en la que el titular era Capdevielle, que permaneció imputado en la causa judicial de Andorra hasta su archivo en 2018. Sin embargo, la Fiscalía General de la República no ha confirmado la existencia de esta investigación. Por su parte, Beltrones afirmó que: “mi esposa y yo no tenemos cuenta bancaria alguna en Andorra. Jamás he depositado, transferido y/o invertido recurso alguno en ese país que, por cierto, tampoco conocemos”.

