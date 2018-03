La perredista Alejandra Barrales Magdaleno entregó al Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) su solicitud de registro como candidata a la Jefatura de Gobierno de la coalición Por la Ciudad de México al Frente, integrada por PRD, PAN y MC.

Arropada por militantes de las tres fuerzas políticas en las instalaciones del IECM, la abanderada del Frente aseguró que en caso de ganar la próxima elección del 1 de julio castigará la corrupción, regresará la seguridad y tranquilidad para caminar por las calles y garantizará “a la gente de la ciudad que no habrá una zona para ricos y otra para pobres (ya que) será la ciudad de todos los capitalinos”.

“Ustedes saben que lo vamos a cumplir, porque me conocen y saben que lo que digo lo cumplo, no me tiembla la mano para tomar las decisiones que le hacen falta a esta ciudad y lo vamos a hacer”, aseveró.

Por otra parte, Xóchitl Gálvez dejó su cargo de delegada en Miguel Hidalgo, para buscar un escaño en el Senado de la República por la coalición Por México al Frente.

Durante su despedida en el antiguo Palacio del Ayuntamiento, explicó que la candidatura la buscará por dos vías, la plurinominal y la mayoría en el Senado. Ahora será Adolfo Arenas el encargado de despacho en la demarcación.

candidata del PVEM A LA CDMX

El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) presentó a Mariana Boy Tamborrell como su abanderada al gobierno capitalino.

En conferencia de prensa, la ambientalista explicó que es militante del PVEM desde el 2014 y que no viene a pelear con los políticos, sino a realizar propuestas.