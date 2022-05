Tras la filtración de diversos audios en los que se escucha al dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, hablar sobre recepción de pagos y amenazas en contra de periodistas, expertos ven un reto el cómo enfrentará la coalición Va por México este escándalo.

“Para la alianza es un golpe fuerte, cómo se puede sostener ésta a partir de un personaje que sigue reproduciendo por lo que la mayoría de la población voto en 2018, es regresar al pasado, es evidenciar que todo esto subsiste en este terreno fangoso de la política y que esa alianza se está conformador de estos personajes con estas características de antaño”, reconoció Luz María Cruz Parcero.

La académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM consideró que políticamente los audios dados a conocer son un material devastador para el PRI y Alejandro Moreno.

Mencionó que la alianza conformada por el PRI, PAN y PRD tendrá que replantearse y ver cómo entra en este juego, presentar fichas mucho más sólidas, es decir, prospectos que no arrastren problemas como la corrupción y evitar las partes negativas de hacer la política.

Como una salida para mejorar la credibilidad de la alianza frente al electorado, consideró que lo obvio sería “sacrificar al personaje”, sin embargo, lo anterior implicaría tejer otro tipo de acuerdos con los grupos al interior del PRI. Recordó que existen facciones dentro del partido que no son afines a las formas de cómo se ha llevado la dirigencia del Revolucionario Institucional.

La alianza sabe que si no cuenta con los votos del PRI tiene una muy baja posibilidad para enfrentarse a una contienda presidencial en 2024, me parece que se pueden comenzar a mover fichas interesantes dentro del PRI. Esto puede generar una crisis interna en el PRI”, opinó.

Con los puntos anteriores coincidió Fernando Dworak, analista político quien reconoció que al tomar una decisión como la anterior se tendría que acompañar de un discurso creíble.

“Depende con qué discurso se maneje, si es quitar a Alito Moreno y poner, digamos a Moreira, no sirve de nada, pero si se quita a Moreno Cárdenas y existiera un discurso de ‘ya no volveremos a tolerar a las mismas personas de siempre’, necesita ser creíble. Podría mejorar la imagen si se acompaña de un discurso claro, de autocrítica, pero no veo que eso ocurra”, comentó.

Por su parte, Ivonne Acuña Murillo, académica de la Universidad Iberoamericana indicó que bajo la situación que vive el dirigente nacional del PRI lo que le convendría es que su mismo partido y la coalición lo arrope, sin embargo, lo ve poco probable.

“El punto es que se está construyendo una percepción en la opinión pública sobre que es un personaje corrupto y que fue un gobernador corrupto, lo cual también había acusaciones previas, en términos de reputación su situación es muy difícil”, sostuvo.

Alzan la voz

La gobernadora de Campeche, Layda Sansores difundió la noche del martes un audio en el que presuntamente Alito Moreno amenaza a comunicadores. “A los periodistas no hay que matarlos a balazos, papá (…) hay que matarlos de hambre”, se escucha en la grabación.

Ante tal situación, organizaciones indicaron que denota la relación de violencia y sometimiento que impera entre las autoridades políticas y la prensa.

Artículo 19 recordó que no es la primera vez que Moreno violenta a la prensa, con base en sus registros señaló que cuando fue candidato a la gubernatura de Campeche se registraron dos agresiones.

“Ya como gobernador de dicha entidad (2015-2019), esta organización documentó 39 ataques contra la prensa, de las cuales, 15, es decir, el 38.46%, se relacionan directamente al gobierno de Moreno Cárdenas”, mencionó.

De igual manera refirió que el actual dirigente del PRI está vinculado al encarcelamiento y tortura del periodista Miguel Ángel Villarino Arnábar. En el 2018, el comunicador fue uno de los periodistas a los que el gobierno de Alito Moreno persiguió y etiquetó como “enemigos de Campeche”.

Por otro lado, la ONG Periodistas Desplazados México informó que se interpuso una queja formal ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos en contra del presidente nacional del PRI, “por sus violentas y denigrantes declaraciones en contra de los periodistas”.

