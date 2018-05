El candidato del PRI a la Jefatura del Gobierno de la Ciudad de México, Mikel Arriola, aseguró que las encuestas lo colocan en segundo lugar y ahora su objetivo es superar a la abanderada de Morena, Claudia Sheinbaum, a quien calificó como representante de un "narcoestado" en la capital del país.

Arropado por militantes de la delegación Gustavo A. Madero, el exdirector general del IMSS advirtió que el partido de Sheinbaum Pardo tiene el descaro de traer a Francisco Chiguil en la boleta electoral de aquella alcaldía, de llevar al exdelegado en Tláhuac, Rigoberto Salgado, como legislador plurinominal y a Napoleón Gómez Urrutia como plurinominal al Senado.

"A Claudia Sheinbaum le vamos a ganar, porque tenemos propuesta para las mujeres, jóvenes y adultos mayores, y porque tenemos una cosa que ellos no tienen: una profunda honestidad. Yo jamás me he robado un peso del gobierno y jamás lo haría", aseveró.

Arriola Peñalosa se mostró complacido por la propuesta de José Antonio Meade, candidato presidencial de la coalición "Todos por México", de ofrecer un salario de 1,200 pesos para todas las mujeres del país y añadió que el PRI unido siempre gana, por lo que él ofreció una pensión de 3,200 pesos para las amas de casa, como un reconocimiento a las que son la base de la familia.

Dijo que dará incentivos para que se contrate a los jóvenes en su último semestre de la universidad y garantizó que la titulación, que tiene un costo de 25,000 pesos, será pagada por la Ciudad de México, es decir, será gratuita y los estudiantes que salgan de la universidad tendrán un crédito de vivienda, además de ofrecer internet gratis para todos, a fin que estudien.

También garantizó el apoyo a todos los adultos mayores, no sólo para quienes voten por el PRD, sino para todos y anunció que de ganar las elecciones, se duplicaría el apoyo de 1,200 pesos a 2,400 pesos.

Además, prometió enfrentar el crimen organizado, pues no tiene miedo para acabar con las narcotiendas y narcodelegados. De obtener el triunfo en la contienda del próximo 1 de julio, desde el primer día de su gobierno, dijo: "Voy con la Marina y el Ejército por ellos, se van a acabar los cárteles en la ciudad".

Advirtió que otro tema que indigna es el populismo en materia de agua, pues no les conviene arreglar la red hidráulica, ya que prefiere tener el negocio de las pipas, por lo que propuso que en cuatro años arreglará los 12,000 kilómetros de tuberías, y mientras eso ocurre, no se va vender una pipa de agua más, serán gratis.

Reiteró que quitará la fotomultas y las arañas, y ofreció que será gratis del segundo piso para automóviles en los que viajen tres personas, además de que la renovación de licencias y tarjetas de circulación será sin costo.

El candidato del PRI a la alcaldía de Gustavo A. Madero, Cristian Vargas, descalificó a PRD y a Morena, que aseguró, son la corrupción de la Ciudad de México, mientras que el aspirante al Senado, José Encarnación Alfaro, afirmó que hay un priismo entusiasmado por la victoria ante 20 años de gobiernos ineficaces en la capital.