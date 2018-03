Cada vez son más los perredistas que buscan acercarse a Morena e incluso sumarse al proyecto de Andrés Manuel López Obrador.

El diputado federal Jesús Valencia (PRD), uno de los más cercanos operadores del jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera, dijo que el PRD debe definir el próximo domingo en su Consejo Nacional si quieren una alianza con Morena y López Obrador, porque es un hecho, dijo,que ellos llevan la delantera electoral, de acuerdo con las últimas encuestas.

Entrevistado por El Economista, destacó que el PRD no puede desconocer que cada vez más perredistas se están sumando al proyecto de López Obrador, y por ello, se sumó el senador Miguel Barbosa, y pidió a su partido analizar la posibilidad de buscar una alianza con Morena en las elecciones del 2018.

No podemos nosotros, o un sólo grupo, regatear una posibilidad de alianza, cuando sabes que una parte de la militancia (del PRD) simpatiza con la posibilidad de una alianza, y ésta se puede ir.

Si Andrés Manuel se empeña en decir que no, será otra circunstancia, pero debe haber un resolutivo del Consejo Nacional, si vamos a la alianza. ¿Qué preferimos, que se busque de manera institucional esa alianza o se siga desgranando el partido? , cuestionó.

El diputado Jesús Valencia se propuso como intermediario para buscar esa coalición. Sé de la posición de Andrés Manuel, no soy ingenuo, pero nosotros estamos obligados a cumplirle a la mayoría de la militancia. Y con eso tratar de buscar un acuerdo especialmente con AMLO, no somos ingenuos, ahí es mando único .

Critica purga

El legislador criticó que el gobierno de Miguel Ángel Mancera haya pedido la renuncia de un simpatizante de Morena y de Andrés Manuel López Obrador, Miguel Torruco, pues dijo que ello significa reconocer que su gobierno está partidizado.

Me cuesta trabajo entender la razón por la que remueven a un funcionario, a partir de su filiación partidista. Si esa es la razón, yo no estoy de acuerdo, porque entonces se deja claro que un gobierno está partidizado, y yo no lo comparto, y eso que soy afín y de alguna manera ayudo al Gobierno de la ciudad, pero no comparto la manera como los sacan: ‘porque eran malos’. ¿Y si eran tan malos, por qué los tenían en el gobierno? , se preguntó.

No sé si haya más salidas por esa razón, pero creo que hay mucha gente en el Gobierno de la ciudad que simpatiza con otra fuerza distinta al PRD , comentó.

También entrevistado por este diario, el diputado federal René Cervera García (MC) criticó que el gobierno capitalino pretenda hacer una purga de personas afines a López Obrador. Reconoció que él y su esposa, Leticia Esther Varela Martínez, actual directora en la Secretaría de Desarrollo Social del GCDMX, trabajan los fines de semana en el proyecto lopezobradorista. Sin embargo, dijo que su cónyuge no tiene intensión de renunciar al cargo.

Mi esposa está haciendo su trabajo partidista fuera del tiempo de su empleo. Su simpatía no tiene por qué interferir en su labor. Por su puesto, ella y yo con Andrés Manuel , afirmó.

El diputado Cervera, uno de los hombres más cercanos al ex jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, dijo desconocer si en el 2018 reaparecerá éste último para acompañar a López Obrador.

Andrés Manuel y Marcelo se respetan mutuamente. No hablan mal uno del otro, y eso es un buen principio de relación siempre , dijo.

Ayer, el coordinador del PRD en la Cámara de Diputados, Francisco Martínez Neri, afirmó que la remoción temporal del senador Miguel Barbosa como líder de ese partido, es un ejemplo de disciplina que deben seguir todos los perredistas que piensen en apoyar a Morena y a Andrés Manuel López Obrador.

Yo creo que eso debe ocurrir siempre que se violen principios del partido, siempre que se violen normas .

jmonroy@eleconomista.mx