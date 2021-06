La desventaja de Morena en los resultados preliminares de las elecciones de la Ciudad de México se debieron a una campaña de "fuerte desprestigio", coincidieron la jefa de Gobierno de la capital, Claudia Sheinbaum y el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En su conferencia matutina, el mandatario federal dijo que se deben aceptar los resultados electorales, sin embargo, comentó que en el caso de la Ciudad de México había una difusión constante de propaganda en contra de su gobierno.

López Obrador dijo se debía tomar en cuenta el "bombardeo de medios de información" en la capital, donde se resentía "más la guerra sucia".

Más tarde, la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum Pardo, reiteró que pese a los resultados en la jornada electoral del 6 de junio, hay una gran aceptación de las acciones de su administración y que se trabajará para evitar que "regrese la corrupción a la ciudad".

"Desde mi punto de vista en los últimos meses ha habido una campaña muy fuerte de desprestigio al movimiento que representamos y esta campaña, pues ha tenido eco en unos sectores de la ciudadanía. Yo estoy convencida que el movimiento que representamos es lo mejor para nuestro país y lo mejor para nuestra ciudad. Hay una gran aceptación de muchas de las acciones que hemos hecho en la Ciudad de México. Quiero decir que no va a regresar la corrupción a la ciudad, eso no lo vamos a permitir, no puede regresar la corrupción a la ciudad", dijo Sheinbaum durante un recorrido que realizó por la ampliaciónn de la Línea 4 del Metrobús.

De acuerdo con el Programa de Resultados Electorales Prelimnares (PREP), Morena, en coalición con el Partido del Trabajo (PT) obtuvo siete de las 16 alcaldías que se disputaron en este proceso electoral.

Con un avance del 98.43% de las actas capturadas, Morena solamente adelanta en Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Milpa Alta, Tláhuac, Venustiano Carranza y Xochimilco.

En cuanto a la conformación de la segunda legislatura del Congreso de la Ciudad de México, la alianza de Morena y el PT tomó la delantera al ganar 18 distritos, de los 33 registrados y uno más en alianza de estas dos fuerzas políticas con el Partido Verde Ecologista de México, con un avance de 98.43% de las actas capturadas.

Le sigue la alianza Partido Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Partido de la Revolución Democrática (PRD), que ocupa siete distritos, de acuerdo con los datos del Programa de Resultados Preliminares registrados hasta las 16:04 horas del 7 de junio.

El PAN se perfila a tener cinco distritos con 13.6808% de los votos; la alianza entre PRI y PRD, se perfila a conseguir dos diputaciones.

Ante ello, la secretaria general de Morena, Citlalli Hernández, consideró que el partido le falló al Presidente y a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

En su cuenta de Twitter, la morenista dijo que pese a la gestión de ambos gobernantes, los morenistas no lograron combatir el voto de odio y temor en contra de este movimiento.

"Con muy buena evaluación en la gestión de ambos, no logramos combatir voto de odio y temor hacia nuestro movimiento promovido sobre todo en clases medias y altas", escribió Hernández.

Sin embargo, destacó el avance del partido fundado por López Obrador, luego de obtener 11 de las 15 gubernaturas que se renovarán con este proceso electoral.

•La transformación continúa gracias al pueblo de México, a los aciertos de nuestro presidente y, aunque nos enfrentamos a la oligarquía, a los principales medios, al discurso de odio y a la guerra sucia, pudo irnos todavía mucho mejor y desde la dirigencia no puede negarse. — Citlalli Hernández M (@CitlaHM) June 7, 2021

"A pesar de los errores y divisiones internas de Morena, avanza la Cuarta Transformación, sumando -hasta ahora-, por lo menos 11 de las 15 gubernaturas en juego. También el pueblo de México nos otorga la confianza de seguir siendo mayoría en la Cámara de Diputados", publicó Citlali Hernández.

kg