El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a los dirigentes de todos los partidos políticos nacionales, principalmente a los que lo postularon como candidato presidencial (Morena y PT), a hacer un compromiso con la reducción de por lo menos 50% de su gasto para el 2020.

Cabe destacar que el Consejo General del INE aprobó ayer el proyecto de financiamiento a partidos políticos en 2020, los cuales obtendrán en conjunto 5,200 millones de pesos. El partido con financiamiento más alto es Morena, con 1,653 millones de pesos; seguido del PAN con 908 millones.

“Hago un llamado a los dirigentes de los partidos políticos para que actúen de manera consecuente, no pueden estar recibiendo tanto dinero los partidos políticos, tienen que reducir sus gastos y tienen que devolver el dinero a la hacienda pública, un porcentaje de esas prerrogativas.

“Es un llamado respetuoso, no es una orden, no es por la fuerza, es un llamado a que actúen de manera consecuente, ya no estamos en los tiempos del derroche, de los gastos superfluos. No puede haber gobierno y partidos ricos con pueblo pobre”, dijo López Obrador.

Expresó que le gustaría escuchar que los primeros en pronunciarse serán los dirigentes de Morena y PT que lo postularon.

“Yo esperaría que el día de hoy empiecen a manifestarse al respecto los dirigentes de todos los partidos, quiero escuchar que sean los primeros los partidos progresistas, hoy quiero escuchar el posicionamiento de los dirigentes de los partidos, cuando menos deben de reducir sus gastos -es una sugerencia, no se vaya a malinterpretar- cuando menos en un 50%, a la mitad.

“Consideramos tener autoridad moral para hacer este llamamiento, acabamos de dar a conocer cuánto es la reducción en el gasto en la Presidencia de la República, estamos hablando de alrededor del 75% de reducción del gasto (de la Presidencia de la República)”, dijo.

Dijo que en caso de que los partidos no atiendan su convocatoria, hará uso de su libertad de expresión para dar a conocer qué fuerzas políticas no desean reducir el financiamiento que recibirán el próximo año.

“Entonces, yo espero que a partir de hoy. Y si no escuchamos que digan nada, aquí lo vamos a estar recordando. No nos vayan a acusar de autoritarios, de prepotentes y de querer imponer las cosas, es sencillamente hacer uso de nuestra libertad de expresión, de manifestación”, mencionó.

