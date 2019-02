El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que estará pendiente de la votación esta tarde en el Senado del dictamen que crea la Guardia Nacional, y mostrará la votación de los legisladores.

“Entonces, si no aprueban –no es amenaza, ni siquiera advertencia, es hablar claro-, mañana o pasado yo aquí doy a conocer mi postura sobre el asunto y el porqué de la actuación de los legisladores.

“Y ¡fuera máscaras! Así, abiertamente: yo voté en contra. Porque a veces ni se sabe, pero yo voy a tratar aquí, con todo respeto, de decir: estos votaron a favor, estos votaron en contra, para que los ciudadanos lo sepan”, afirmó.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo federal refirió que está a favor del plazo de cinco años de temporalidad que se acordó en el Senado para que las Fuerzas Armadas salgan de las tareas de seguridad.

“Eso yo lo aceptaría, y les voy a decir por qué: porque estoy seguro que como va a funcionar le van a dar continuidad, eso está bien, es el beneficio de la duda. Que nos den, cuando menos, el beneficio de la duda”, comentó.

“Lo que queremos es organizar la Guardia Nacional, que tenga presencia en todo territorio, en 266 coordinaciones; eso va a requerir contratar, convocar, reclutar a más elementos; hay muchos jóvenes que en mis giras me están pidiendo, cuándo la convocatoria, que ya quieren participar, que nos quieren ayudar. Se necesitan, pero todos esto va a depender de lo que se resuelva hoy”, añadió.

López Obrador cuestionó que a los legisladores del PAN y del PRI, “ahora les preocupe la militarización” cuando en su gobierno hicieron un uso excesivo de la fuerza. Sin embargo, aseveró que, de su parte, hay un compromiso que habrá respeto a los derechos humanos y un uso moderado de la fuerza.

“Y es un asunto político, porque ahora resulta que les preocupa la militarización. Cuando ellos aplicaron como estrategia el uso de la fuerza, hasta se vestían de militares.

“Cuando hablo de que es un doble discurso y de que hay simulación es que, por un lado, piden el apoyo del Ejército los gobernadores del PAN, los gobernadores del PRI, y por el otro dicen: No a la militarización. ¿En qué quedamos? O sea, a eso me refiero. Por eso los gobernadores han estado actuando de manera consecuente, porque están diciendo: Nosotros sí queremos, porque si no se aprueba la participación del Ejército, si se sigue en la ilegalidad, porque eso es, ¿cómo va estar el Ejército participando?”, aseveró.

Cuestionado sobre si acepta el mando civil como propone el proyecto de unanimidad del Senado, López Obrador dijo: “están analizándolo, lo van a ver, lo que pasa es que yo sí necesito del apoyo del Ejército, entre otras cosas, porque tienen disciplina, tienen profesionalismo. Son 220,000 elementos. Es la institución que más infraestructura tiene en el país. El Ejército tiene instalaciones, tiene escuelas, hay una mística, existen compromisos, existen lealtades. La preocupación de algunos es que puede haber excesos, que hemos convenido con los mandos del Ejército y de la Marina, porque esto no ha sido una imposición del comandante supremo, esto es producto de un diálogo”.

“¿Qué quieren los de la oposición, los conservadores? ¿Que fracasemos; para eso es la oposición? Se me hacen muy mezquino, porque, además, no me voy a dejar, soy perseverante. No voy a echarme para atrás. Vamos a garantizar la paz y la tranquilidad en el país, porque la gente lo pide y además porque duele mucho”, añadió.

Finalmente, el Presidente de la República garantizó que en caso de aprobarse la Guardia Nacional, “se van a garantizar los derechos humanos, y que va haber un uso moderado de la fuerza”.

