El presidente Andrés Manuel López Obrador respaldó la campaña de Morena para exhibir en fotos como "traidores a la patria'' a los diputados federales de la oposición que votaron en contra de su iniciativa de reforma constitucional en materia eléctrica.

“Ojalá y no haya confrontación, y tampoco (hay que) tenerle miedo a lo que llaman polarización; eso no existe... Hay más polarización en Estados Unidos…’’, dijo el mandatario durante su conferencia mañanera.

Lo que sucede en el país, dijo, es que “quienes se sentían dueños de México y se dedicaban a saquear están muy molestos, inconformes y traen una campaña en contra de nosotros''.

Recordó que en su momento denunció penalmente al expresidente Enrique Peña Nieto por traición a la patria, porque el delito como tal está tipificado, a quien sin embargo respeta porque no aceptó en su momento la propuesta de quienes le plantearon la necesidad de que el excandidato presidencial del PRI, José Antonio Meade, declinara en favor de Ricardo Anaya, exabanderado del PAN, para tratar de impedir su triunfo en las elecciones presidenciales del 2018.

Pero aseguró que no hubo acuerdo entre él y Peña Nieto para entregarle la Presidencia. “Ningún acuerdo con Peña. Yo no establezco relaciones de complicidad con nadie''. Empero, recomendó no denunciar penalmente a los diputados federales del PAN, PRI, MC y PRD que con su voto desecharon su propuesta de reforma constitucional eléctrica, de quienes dijo: “si sienten que actuaron bien, qué les preocupa''.

“No. Para qué se denuncia. Que cada quien se haga responsable de sus actos. Ah, pero que no se rasguen las vestiduras diciendo 'no quiero que me digan que soy traidor, cuando consciente o inconscientemente ayudé a las empresas extranjeras que buscaban destruir a la empresa pública Comisión Federal de Electricidad (CFE) y dañar a millones de consumidores mexicanos'; porque votaron a favor de Iberdrola", aseguró AMLO.

Y sugirió preguntar a los españoles “cómo les va con Iberdrola''.

Si la gente piensa que estuvo bien lo que hicieron los diputados de la oposición, dijo, “no hay ningún problema''.

Finalmente aseguró conocer bastante al pueblo de México, que es “muy respetuoso aun cuando no esté de acuerdo con uno. Entonces, no hay nada qué temer''.

Ayer, los dirigentes nacionales del PAN y PRD, Marko Cortés y Jesús Zambrano, respectivamente, exigieron a la dirigencia nacional de Morena y el gobierno federal frenar la campaña de linchamiento mediático iniciada contra sus diputados federales.

rolando.ramos@eleconomista.mx