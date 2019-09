El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no tiene interés en reelegirse, luego de que Charly Valentino Vera, diputado de Morena en el Congreso de Tabasco, llamó al Congreso federal y Legislaturas locales a abrogar de la Constitución el "sufragio efectivo, no reelección" para Presidente de la República.

Durante la conferencia de prensa matutina de este miércoles en Palacio Nacional, López Obrador recordó que ya firmó una carta ante notario público en la que se compromete a no promover su reelección, y que concluirá el cargo en 2024 como marca la Constitución. “Ya hasta firmé que no voy a reelegirme. Soy maderista”, dijo el Presidente.

López Obrador afirmó que, “si así lo decide el pueblo”, en 2024 dejará el cargo como marca la Constitucional.

“No reelección. Además, yo por eso me estoy aplicando a fondo para hacer las cosas bien en mi periodo. No tengo esa intención, no me voy a reelegir, es un asunto de principios, que es lo que estimo más importante en mi vida, no soy un ambicioso vulgar.

“Ya cumplí o estoy cumpliendo, y lo que quiero es entregar el gobierno —si así lo decide el pueblo— al final del 2024 y que vengan otros. También por eso estoy actuando de manera precavida, toco madera si regresan los que se fueron. Aunque regresen ya no van a poder dar marcha atrás a lo que va a quedar establecido, va a ser muy difícil dar marcha atrás a la transformación, y si no regresan pues mejor”, afirmó.

En el pleno del Congreso de Tabasco, el diputado Charly Valentino Vera, planteó que el presidente Andrés Manuel López Obrador se quede al frente del país por 12 años. “No debemos poner en riesgo el bienestar que ya llegó”, argumentó el legislador local.

El artículo 83 de la Carta Magna estipula que el presidente de México debe desempeñar el cargo durante seis años y "en ningún caso, por ningún motivo, podrá volver a desempeñar ese puesto".

[email protected]