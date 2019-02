El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que es tan buena la relación que tiene con el gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que por el momento no responderá a ningún comentario del mandatario norteamericano, a fin de no “testerear” la relación.

En conferencia de prensa esta mañana en Palacio Nacional se le preguntó a López Obrador si conocía que un Juez admitió un amparo para que el gobierno de México retire la Orden Mexicana del Águila Azteca, que concedió el ex presidente Enrique Peña Nieto a Jared Kushner, yerno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

“Es un procedimiento legal, pero políticamente nosotros no queremos alterar, testerear nuestra relación con ningún gobierno extranjero, queremos llevar una relación de amistad.

“Sólo en casos de agresiones a México, a los mexicanos, entonces sí actuaríamos de otra manera, pero si se trata de cuestiones que no afecten en lo fundamental y que tienen que ver más con las formas que con el fondo, no nos metemos.

“Hay quienes dicen que la forma es fondo, pero no tenemos por qué pelearnos o abrir frentes por todo; acabo de decir que la relación con Estados Unidos es una buena relación, nos han respetado —y tengo pruebas de lo que les estoy diciendo—, no me quedaría callado si no hubiese una relación de respeto.

“Pongo un ejemplo, tengo varios: fijamos una postura con relación al conflicto en Venezuela, apegado a lo que señala la Constitución, la no intervención, la autodeterminación de los pueblos, la postura que podría ser contraria a lo que sostiene el gobierno de Estados Unidos; sin embargo, ellos han actuado con respeto a nuestra decisión”, aseveró López Obrador.

En la conferencia de prensa de esta mañana, el presidente López Obrador y el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, presentaron el plan de protección del gobierno de México a los migrantes mexicanos que radican en Estados Unidos.

