El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el primer parte en materia de seguridad que recibió este domingo, fue sin novedad.

Entrevistado en una sala de abordar del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, previo a tomar un vuelo comercial a Xalapa, Veracruz; donde esta tarde sostendrá un mitin en la plaza principal, López Obrador afirmó que el primer parte que recibió del gabinete de seguridad fue con algunos delitos, pero nada grave, aseveró.

“Afortunadamente ayer no hubieron problemas mayores. El parte que me dieron fue sin novedad, desde luego eso no significa que no hayan habido delitos, pero nada afortunadamente extraordinario, de preocupación mayor”, aseveró.

Por otro lado, cuestionado sobre su sentir del día de ayer, cuando recibió la banda presidencial, Obrador expresó: “es una responsabilidad. Lo que dijo el joven de la bicicleta (que lo interceptó en su trayecto de su cada a San Lázaro); ahí está todo. Cargo la responsabilidad, eso es la banda, es una responsabilidad porque es la responsabilidad de todo un pueblo que quiere justicia y quiere democracia, seguridad y como dijo el joven, no tengo derecho a a fallar, no tengo derecho a fallar y no vamos a fallar”, afirmó.

Luego de esto, Obrador tomó el vuelo que lo llevara esta tarde al Puerto de Veracruz, desde donde viajara por tierra hasta Xalapa, para el evento en el que estará acompañado por el nuevo gobernador morenista de Veracruz, Cuitláhuac García.

