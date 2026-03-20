CRT y CNA firman convenio sobre regulación de preponderantes

En el marco del inicio de la Revisión Bienal de Medidas de Preponderancia de los Agentes Económicos del sector de telecomunicaciones y radiodifusión, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) y la Comisión Nacional Antimonopolio (CNA) firmaron este viernes un convenio de colaboración interinstitucional.

Este convenio permitirá compartir información actualizada para llevar a cabo los procedimientos que le corresponden a cada autoridad, en el ámbito de sus respectivas competencias, con el objetivo de evaluar las medidas y suprimir, modificar o establecer nuevas, y así evitar que se afecte la competencia y libre concurrencia.

La CNA tiene entre sus atribuciones la determinación de Agentes Económicos Preponderantes e imposición de medidas ante concentraciones, eventuales prácticas monopólicas, así como desincorporación de activos.

Mientras, la CRT es responsable de gestionar el espectro radioeléctrico, otorgar y revocar concesiones, así como de regular el sector de telecomunicaciones y radiodifusión.

En México, Grupo Televisa es considerado el agente económico preponderante en la industria de radiodifusión, mientras que América Móvil y sus empresas están definidas por la autoridad como el agente económico preponderante de telecomunicaciones.

Con la firma de este convenio se sentaron las bases generales de coordinación y colaboración interinstitucional, así como los canales electrónicos y los enlaces necesarios para el intercambio de información, documentación y opiniones técnicas, a fin de garantizar igualdad de condiciones de participación en el mercado en el sector de telecomunicaciones y radiodifusión.

El documento fue firmado por las comisionadas presidentas de la CRT, Norma Solano Rodríguez, y de la CNA, Andrea Marván Saltiel.

(Con información de Nicolás Lucas.)