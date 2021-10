El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que su iniciativa de reforma eléctrica privilegie la generación de energía cara y sucia, como aseguró Estados Unidos. “No tienen información de lo que se está haciendo en México”, afirmó.

Cabe destacar que un estudio elaborado por el Laboratorio Nacional de Energía Renovable del Departamento de Energía estadounidense estimó que las reformas en materia energética propuestas por el presidente López Obrador pondrían en peligro los compromisos realizados por México para combatir el cambio climático en el Acuerdo de París.

El análisis también destacó el riesgo de que se incrementen las emisiones de carbono de México hasta en un 65% y los costos de la electricidad también podrían aumentar hasta en 54 por ciento.

Durante su habitual conferencia matutina, que esta vez se realizó en Mérida, Yucatán, el presidente López Obrador argumentó que envió una carta al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, donde se compromete a disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero y a ayudar a detener el problema de calentamiento global. “Estamos haciendo nosotros compromisos para tener una producción de energías limpias”, dijo.

Consideró falso que con su iniciativa se vayan a disparar las emisiones de carbono, así como el costo de la energía eléctrica.

Es falso, es falso. Y no suena lógico, suena metálico. Lo que no suena lógico suena metálico”, sostuvo. Añadió que su iniciativa no tiene ningún problema, y destacó que a quienes no les gusta su iniciativa de reforma energética es porque “yo he hecho el compromiso de que no aumente el precio de la luz para la gente, pero ya no podemos seguir manteniendo subsidios a las grandes corporaciones”.