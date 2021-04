El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que presentará a su homólogo estadounidense, Joe Biden, algunas propuestas para colaborar en el cuidado del medio ambiente y combatir el cambio climático, entre las que destacó la posibilidad de limitar la producción petrolera de México.

Vamos a agregar a la propuesta de México en cuanto a cambio climático dos cuestiones, una: no extraer más petróleo crudo del que necesitamos para producir nuestras gasolinas. Aunque tenemos muchas reservas, hemos encontrado tres grandes yacimientos, ya no vamos a vender petróleo crudo, vamos a procesar toda nuestra materia prima en México y vamos a dejar de comprar las gasolinas en el extranjero", explicó el mandatario en un video publicado este domingo 18 de abril en sus redes sociales.

López Obrador detalló que "en lugar de extraer como se hacía antes 3.4 millones de barriles diarios, vamos a ponerle un tope de no pasar de 2 millones de barriles diarios, esto es dejar petróleo para las nuevas generaciones, no agotar, no acabarnos la herencia de las nuevas generaciones; actuar de manera responsable".

La otra propuesta consiste en intervenir 14 grandes hidroeléctricas para generar energía eléctrica, detalló el Presidente.

"Vamos a invertir en las hidroeléctricas que se construyeron desde hace muchos años en México, pero tienen equipos ya obsoletos, turbinas de hace 40 años. Vamos a cambiar esas turbinas para producir más energía con la misma agua. La producción de energía eléctrica con agua es lo más limpio que hay y lo más barato. Entonces vamos a intervenir 14 grandes hidroeléctricas con nuevas turbinas y nuevos equipos para generar energía eléctrica y no utilizar combustóleo", dijo López Obrador.

El jefe del Ejecutivo planteará estas propuestas durante su participación en la Cumbre sobre Medio Ambiente y Cambio Climático, que se realizará el 22 y 23 de abril; en la cual también sugerirá la posibilidad de ampliar a Centroamérica el programa Sembrando Vida para limitar y ordenar el flujo de migrantes.

