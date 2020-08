El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que si los ciudadanos o los senadores y diputados federales no solicitan al Congreso, a más tardar el próximo 15 de septiembre, convocar a consulta popular para opinar sobre el juicio a los expresidentes de la República implicados en el caso Odebrecht, él lo hará.

“¿Por qué lo voy a hacer, si los ciudadanos no alcanzan a tener las firmas o los legisladores no se ponen de acuerdo y no obtienen las firmas? Lo voy a hacer porque no quiero parecer verdugo y, además, porque me he comprometido a mandar obedeciendo. Entonces, se hace la solicitud, si la Corte dice que es constitucional la consulta, va al INE y se le pregunta al pueblo’’, dijo en su conferencia mañanera de este viernes.

Desde Reynosa, Tamaulipas, el primer mandatario insistió en la necesidad de realizar la referida consulta ciudadana y de “abrir la investigación en el caso Lozoya’’.

La consulta ciudadana, dijo, permitirá que el juicio contra los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto no sea decisión de un puñado o de un solo hombre, sino de la participación de la gente.

“El pueblo es muy consciente y avispado; de los pueblos con menos analfabetismo político, en el mundo. Tenemos un pueblo sabio; entonces, vamos a consultarle, con mucha responsabilidad, transmitiendo toda la información", dijo AMLO.

El caso Lozoya, aseguró, lo resolverán la Fiscalía General de la República y el Poder Judicial y determinar si en el caso de los expresidentes se configura el delito de traición a la patria.

“No es recomendable torcer la ley, como se hacía antes; si había consigna se le buscaba la forma para enjuiciar al supuesto delincuente. Un ejemplo es el caso de la aprehensión de la maestra Elba Esther Gordillo. La corrupción no era delito grave pero sí la asociación delictuosa y lavado de dinero, y le pusieron lavado… o el de Rubén Núñez, líder de la CNTE en Oaxaca, que lo acusaron por lavado de dinero cuando era una represalia, una consigna. No hay que retorcer la ley para aplicarla a conveniencia".

El Ministerio Público tiene que actuar con mucha rectitud, finalizó, y que confía en que así será.

