Aunque rechazó ser partidario de que se regulen las redes sociales, el presidente Andrés Manuel López Obrador se dijo respetuoso de la iniciativa presentada por el senador de Morena, Ricardo Monreal.

La propuesta del morenista prevé sanciones en contra de las empresas de redes sociales de hasta 89 millones 620,000 pesos por vulnerar la libertad de expresión, a través de borrar contenidos o eliminar perfiles sin fundamento.

“Se trata de temas, pues sí, polémicos. Yo soy partidario de que no se regule lo que tiene que ver con los medios de comunicación (…) que no haya ningún mecanismo de regulación, ninguna censura”, subrayó ayer el mandatario mexicano en conferencia de prensa matutina.

Insistió en que lo mejor es hacer la vida pública cada vez más pública ya que, a su parecer, el que nada debe, nada teme, por lo que se debe ejercer la libertad a plenitud.

López Obrador reiteró su desacuerdo con la medida aplicada contra el expresidente Donald Trump cuando este último avaló a través de redes sociales el asalto al Capitolio en enero pasado.

“Por eso no me gustó lo que hicieron los dueños de las redes sociales, de las plataformas estas famosas cuando silenciaron al presidente Trump, no acepto la censura y menos de particulares que no representan el interés de los ciudadanos, que no son gobiernos legal y legítimamente constituidos”, expresó.

El mandatario aseveró que su gobierno no lleva a cabo ningún tipo de censura contra periodistas o medios de comunicación, como “se aplicaba anteriormente”, al tiempo que defendió que en las redes sociales lo único que se debe garantizar es la libertad de expresión.

“Que en las redes hay ataques, que hay bots, sí, pero todos tienen derecho de expresarse, de manifestarse. Y el que no argumenta, el que insulta, no es visto, no lo siguen; el que argumenta, el que esgrime razones (...) a ése lo siguen en las redes”, dijo López Obrador.

maritza.perez@eleconomista.mx