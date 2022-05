“No hay peligro. Somos responsables’’, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador en referencia al incidente del pasado sábado por la noche en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), que propició la renuncia de Víctor Hernández, director de los Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (Seneam).

El Presidente informó que hoy habrá una reunión encabezada por el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, para abordar el tema. “Decirle a la gente que no hay peligro, somos responsables, y todo el personal que trabaja en aviación es gente buena que no desea una desgracia… Hay una reunión en Gobernación para ordenar lo del espacio aéreo, no hay ningún propósito para afectar a las líneas. Todo lo estamos haciendo a partir de acuerdos'', dijo durante su conferencia mañanera habitual en Palacio Nacional.

Cuestionado sobre el referido incidente del fin de semana, respondió:

“Hubo al parecer un error, se está haciendo la investigación; sí, renunció el director''.

Negó que el problema del tráfico aéreo sea resultado de la entrada en operación del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

—¿Hay un problema con el rediseño del espacio aéreo?

—No, no existe. (Pero) Todo (lo) cuestionan… no sé qué les pasa. Deberían de serenarse, todo se arregla, y hay algo muy importante. Sí, esto es una renuncia. ¿Qué tiene que ver el nuevo aeropuerto? Es un afán de que nos vaya mal. Y todo lo vamos a ir resolviendo.

—¿Hace falta capacitación a los operadores aéreos?

—No. Son muy buenos los operadores aéreos. Va a haber entendimiento, las mismas líneas ya vinieron a ofrecer que van a tener más vuelos del aeropuerto Felipe Ángeles.

López Obrador reconoció que “hay resistencias al traslado al nuevo aeropuerto'', pero que ya se está logrando que Aeroméxico aumente sus vuelos a la nueva terminal aérea.

“Vino el presidente del Consejo (de Aeroméxico) para decirme que a partir de agosto incrementan el número de vuelos, y que ya en noviembre o diciembre tendrán 39 vuelos en el Felipe Ángeles. Y lo mismo va a hacer Volaris, y Viva Aerobús. Pero todo esto mediante el diálogo…'', dijo.

